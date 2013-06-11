Uludere dosyası askeri savcılıkta

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Aralık 2011 tarihinde TSK'ya bağlı savaş uçakları tarafından Roboski'de düzenlenen hava saldırısında 34 köylünün öldürüldüğü Uludere Katliamıyla ilgili soruşturma dosyası hakkında görevsizlik kararı verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde savaş uçaklarınca gerçekleştirilen ve 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Savcılık, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmada görevsizlik kararı vererek, dosyanın Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderilmesini kararlaştırdı.

Öte yandan dosyada, şüpheli tespitinin yapılmadığı bildirildi. Bundan böyle soruşturmayı yürütecek olan askeri savcılığın, yapacağı inceleme sonrasında bu konuda karar vermesi bekleniyor.