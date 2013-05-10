'Uludere için yargı kararını bekliyoruz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her bölgeden 3 kişinin yeraldığı Akil İnsanlar grubuyla 8 saat süren bir toplantı yaptı.

Tek tek söz alan Âkil İnsanlar, Başbakan'a izlenimlerini, tespitlerini, talep ve kaygılarını iletti.

NTVMSNBC'den Nizamettin Kaplan'ın haberine göre, Toplantıda, Uludere olayının faillerinin bulunup cezalandırılması, faili meçhuller, sınırda yeni karakollar yapılması, yeni köy kourucusu alımı, bölgedeki güvenlik barajları, hasta tutuklu ve hükümlüler, KCK tutuklusu siyasi hükümlülerin serbest bırakılması, yerel yönetimlere parelel, yerel demokrasinin güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Başbakan, sınırda yeni karakol yapılmasının söz konusu olmadığını, geçmiş tarihte, TOKİ'ye ihale edilen karakollarının yapımının sürdüğünü, yeni köy korucucusu alımının olmadığını, barajlarında güvemlik amaçlı değil, sınır aşan sullarla ilgili uluslararası sözleşme gereği yapıldığını belirtti.

Uludere için yargı kararı bekleniyor

Başbakan Erdoğan, Uludere olayı ile ilgili yargının kararını beklediklerini, hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili adli tıp kurumunun verdiği raporların dikkatte alındığını söyledi.

Kürtlerde bir bölünme kaygısı olmadığı, ayrıca Batıda oluşan bölünme kaygısına Güneydoğu'da bir anlam verilemediği de Başbakana iletildi. Kürtlerin sadece kendi kimlikleriyle tanınmak istendiği dile getirildi.

Kezban Hatemi'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görüşmelerini kayıt yapan polisi kovalamasını da Başbakana anlattığı öğrenildi.

Güneydoğu Akil Adamlar Heyeti, önümüzdeki hafta içerisinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşerek, KCK tutukluları ve hasta tutukluların durumunuda ileterek çözüm isteyecek.

'Tartışma toplantısı değil izlenim toplantısıydı'

Toplantının ardından konuşan Âkil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Bölgesi Grubu Başkanı Can Paker, "Bu bir tartışma toplantısı değildi, izlenim toplantısıydı" dedi. Paker toplantıda, "Neler olduğu, insanların nasıl reaksiyon gösterdiği, grupların kendi içlerinde nasıl çalıştığı" konuşulduğunu belirtti.

Heyetin 1 ay sonra daha kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacağını belirten Paker, 1 ay sonraki toplantıya her bölgenin grubunun kendi iç çalışmalarını bitirerek raporlarını sunacaklarını belirtti.

Âkil İnsanlar heyetinin çalışmalarının ilk ayında edindikleri izlenimleri aktardıkları toplantı için Paker şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Başbakan, 6 saat boyunca herkesi dinledi, herkesin söylediklerini not aldı. Orada daha çok olay anlatıldı. Bu projenin normal sonucu ay sonunda gelecektir. O zaman da işte herkes hükümete birtakım öneriler getirecektir diye tahmin ediyorum ama bu toplantı, öyle bir toplantı değildi. 'Neler olduğunu, insanların nasıl reaksiyon gösterdiği, grupların kendi içlerinde nasıl çalıştığı' gibi şeyler konuşuldu."

Başbakan Erdoğan'ın kendilerine teşekkür ettiğini belirten Paker, "Bu bir tartışma toplantısı değildi, izlenim toplantısıydı. Başbakan, konuşmadı zaten, biz konuştuk. Herkes izlenimlerini anlattı. Bazı talepler dile getirildi" diye konuştu.

Toplantıda kendisinin, Doğu Anadolu Bölgesi Grubu'nun izlenimlerini paylaştığını anımsatan Paker, "Toplantıdaki en önemli şey, Sayın Başbakan'ın 6 saat boyunca böyle bir görüşmeye vakit ayırarak, ertesi gün önemli bir işi olmasına rağmen, bizim söylediklerimizi tek tek kendisinin not almasıdır. Gecenin en önemli olayı oydu" diye konuştu.





'Otosansür olmadan görüşler dile getirildi'





Akil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Grubu Başkanı Yılmaz Ensaroğlu ise toplantıya Güneydoğu grubundan kendisinin yanı sıra Başkan Vekili Kezban Hatemi ve Sekreter Mehmet Emin Ekmen'in katıldığını belirtti.

Toplantıda sırayla herkese söz verildiğini kaydeden Ensaroğlu, süre sınırlaması olmadan 1 aylık izlenimleri ile en çok öne çıkan talepleri anlattıklarını ifade etti.

Başbakan Erdoğan'ın sonuna kadar kendilerini dikkatle dinleyerek, not aldığını ve zaman zaman sorular sorduğunu anlatan Ensaroğlu şöyle konuştu:

"Doğrusu görebildiğim kadarıyla bütün arkadaşlar herhangi bir otosansür olmadan görüşlerini dile getirdi. Özellikle bize iletilmiş soruları aktardığımızda, Başbakan, hemen yanıtladı. İnşallah 1 ay sonra daha kapsamlı değerlendirme olacak. Bu toplantıyı iç değerlendirme toplantısı olarak tanımlamak daha doğru olur. 1 ay sonraki toplantıya her grup artık iç toplantılarını yapmış, raporlarını hazırlamış şekilde gelirler."





'Bölgedeki talepler Başbakan'a iletildi'





Yılmaz Ensaroğlu, Güneydoğu'daki izlenimlerini, bölgede toplumsal bir problem olmadığını, bölge insanının, bölünme fobisini anlamakta zorlandığını Başbakan Erdoğan'a aktardığını söyledi.

Kürt nüfusun bölge dışında da yaşaması nedeniyle toplumsal entegrasyonun ileri aşamada olduğu, bu nedenle özerklik ve ayrılma gibi şeylerin bölge insanının gündeminde olmadığını söylediğini ifade eden Ensaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölge insanının, zaman zaman başka bölgelerde yaşanan akil insanlara tepkiyi de anlamadıklarını ve barış, huzur diyen insanlara nasıl bunların yapıldığını sorduklarını aktardım. Ana dilin kamu hizmetinde kullanılması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konularında en yaygın talepler olduğununu söyledim. Ayrıca geri çekilme konusunda 1999'daki gibi olumsuz şeyler yaşanacağı konusunda tedirginlik olduğunu söyledim. Sayın Başbakan ise geri çekilme konusunda kamuoyuna daha önce söylediklerinin arkasında olduklarını belirtti."