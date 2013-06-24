'Uludereli ailelere para cezası verildi' iddiası Meclis'te

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “F16 savaş uçaklarının bombardımanı sonucu katledilen 35 vatandaşımızın ailelerine 3.000 TL para cezası tebliğ edildiği iddiaları doğru mudur” diye sordu. TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Tanrıkulu'nun Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

"28 Aralık 2011 akşamı Şırnak'ın Uludere İlçesinde F16 savaş uçaklarının bombardımanı sonucu katledilen 35 vatandaşımızın ailelerine 3.000 TL para cezası tebliğ edildiği iddiaları doğru mudur?

İdari para cezalarının, katliamın 500. günü dolayısıyla 35 vatandaşımızın yakınları ve ailelerinin, katliamın gerçekleştiği yerde anma töreni düzenledikleri gerekçesi ile verildiği iddiaları doğru mudur?

İnsanlık tarihinde kapanması asla mümkün olmayacak derin bir yara bırakan ölümlerin 500. Gününde vatandaşlarımızın yakınları ve aileleri tarafından gerçekleştirilen barışçıl yürüyüş için Valilikten izin alındığı iddiaları doğru mudur? Valilik tarafından verilen bir izin söz konusu ise neden idari para cezasına gerek görülmüş ve yakınlarını, evlatlarını kaybeden aileler açıkça cezalandırılmıştır?

Evlatlarını anmaktan başka amaçları olmayan annelerin, babaların devlet tarafından tekrar tekrar cezalandırılmalarındaki gerçek amaç bu tür ve benzeri baskılarla, Uludere Katliamı ve ölen 35 vatandaşımızın unutturulmasını sağlamak mıdır?"