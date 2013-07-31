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Başbakanlık'tan Uludere açıklaması: Her operasyon Başbakanın bilgisinde yapılmıyor

Başbakan Erdoğan'ın Şırnak'ta Uludereli ailelerle görüşmesiyle ilgili açıklama yapan Başbakanlık: Görüşmede, gerçekleşen her operasyonun Başbakanın bilgisi dâhilinde yapılmadığı belirtilmiştir

31 Temmuz 2013 00:55

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta Uludereli ailelerle görüşmesiyle ilgili Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Tamamen insani zeminde gerçekleşen bu görüşmede, aileler olayla ilgili düşüncelerini ve taleplerini dile getirmişler, Sayın Başbakanımız da bu hadiseye gösterdikleri ilgi ve hassasiyete dikkati çekerek, hükümet olarak attıkları adımları anlatmıştır. Hal böyle iken bir kısım yayın organlarında, Şırnak'taki bu görüşme ile ilgili olarak gerçeklerle bağdaşmayan iddialara yer verilmiştir. Asılsız iddialara dayalı kurgu ve senaryolar, görüşmenin içeriğini yansıtmamaktadır. Sayın Başbakanımız son derece samimi bir ortamda gerçekleşen bu görüşme sırasında aileleri dinlemiş ve Uludere olayıyla ilgili kamuoyunca bilinen görüşlerini tekrar etmiştir" denildi.

Başbakan Erdoğan'ın Uludereli ailelerle görüşmesiyle ilgili yayımlanan ve hurriyet.com.tr'nin yer verdiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başbakanımız son derece samimi bir ortamda gerçekleşen bu görüşme sırasında aileleri dinlemiş ve Uludere olayıyla ilgili kamuoyunca bilinen görüşlerini tekrar etmiştir.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz 2013 tarihinde Şırnak’ta Şerafettin Elçi Havalimanı’nın açılış töreni sonrasında, 28 Aralık 2011’de Türkiye sınırına yakın bir bölgede gerçekleşen hava operasyonu sebebiyle hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarıyla da bir görüşme yapmıştır.

Tamamen insani zeminde gerçekleşen bu görüşmede, aileler olayla ilgili düşüncelerini ve taleplerini dile getirmişler, Sayın Başbakanımız da bu hadiseye gösterdikleri ilgi ve hassasiyete dikkati çekerek, hükümet olarak attıkları adımları anlatmıştır.

Hal böyle iken bir kısım yayın organlarında, Şırnak’taki bu görüşme ile ilgili olarak gerçeklerle bağdaşmayan iddialara yer verilmiştir. Asılsız iddialara dayalı kurgu ve senaryolar, görüşmenin içeriğini yansıtmamaktadır.

Sayın Başbakanımız son derece samimi bir ortamda gerçekleşen bu görüşme sırasında aileleri dinlemiş ve Uludere olayıyla ilgili kamuoyunca bilinen görüşlerini tekrar etmiştir. Bu görüşlerde, herhangi bir farklılık veya tenakuz söz konusu değildir.

Sayın Başbakanımız, devam eden yargılama sürecine güvenilmesi gerektiğini de özellikle vurgulamıştır.

Görüşmede “Başbakan’ın talimatı olmadan bu operasyon yapılabilir mi sorusu üzerine, gerçekleşen her operasyonun Başbakanın bilgisi dâhilinde yapılmadığı belirtilmiş; terörle mücadelede ilgili birimlerin yasalardan aldıkları yetki çerçevesinde gereken adımları attıkları, bu mücadele esnasında büyük saldırılar ve mağduriyetler yaşayan güvenlik güçlerinin en üst düzeyde hassasiyetle hareket ettikleri vurgulanmıştır.

Olayla ilgili bir hüküm verilebilmesi halen devam etmekte olan yargı sürecinin tamamlanmasıyla mümkün olabilecektir. Dolayısıyla yargıyı doğrudan etkileme niteliği taşıyacak spekülasyonlardan uzak durulması da büyük önem taşımaktadır."

 

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