Uludereli ailelerden açılacak sınır kapısına isim talebi

Uludere'nin Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin Gülyazı ve Ortasu köylerinde yaşayan aileleri sınır kapısının açılmasını olumlu karşıladı.

cnnturk.com.'da yayımlanan habere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın Hakkari'nin Üzümlü ve Derecik ile Şırnak'ın Uludere İlçesi Gülyazı Köyü'nden Irak'a gümrük kapılarının açılmasıyla ilgili prosedürleri tamamladıklarını belirtti. Yazıcı sözlerine "Sadece Irak'la bir mutabakat zaptı imzalayıp, iç hukuka da geçirmek suretiyle oradaki ticari aktiviteyi sağlayacak kapıları oluşturacağız" açıklamasıyla devam etti.

Olayda oğlunu kaybeden Abdurrahman Ürek, "Sınır kapısı açılırsa bir ekmek teknesidir, bu ekmek teknesine karşı değiliz, istiyoruz. Yani bu sınır kapısı açılırsa seviniriz. Aynı olayın meydana geldiği yerden giderse iyi olur. Bu sınır kapısı bizim çocuklarımız öldükten sonra gündeme gelmiş. Sınır kapısının isminde bizim çocuklarımızın ismi verilsin 34 Sınır Kapısı olsun. Biz bunu istiyoruz. Kim bu kapıda ekmek yerse bizim çocuklarımızın sayesinde olur. Bölge ekonomisine katkısı olur. Kapı açılıp fakirlerde ekmek yerse kaçakçılık biter. Eğer zenginler yerse kaçakçılığın bitmesi zordur. Bu seferde fakirler, katırlarla başka yol kullanır" dedi.

Kapı açılırsa kaçakçılık biter

Ailelerden Emine Ürek de, sınır kapısının açılmasıyla halkın ekmek yiyeceğini ve kaçakçılığın önüne geçileceğini belirterek, "Artık kimsenin çocuğunun bu yollarda ölmesini istemiyoruz. Bu halk bir ekmek yesin bir rahat olsun. Ama sınır kapısı 34 kişinin ismi olsun. Yani Şerafettin Elçi'nin ismini havaalanına koydular. Sevindik tabi ki. Açılacak sınır kapısına da 34 masum insanımızın ismi olsun bunu istiyoruz. Burada sınır kapısı açılırsa artık köylüler kaçağa gitmez. Çünkü kaçağa gittiklerinde canını bir kenara koyuyorlar ondan sonra gidiyorlar. Ölümü göze alarak gidiyorlar. Yani kapı açılırsa kaçakçılık biter sabah gider, akşam evine döner" dedi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, sınır kapılarının çözüm süreci ve bölgenin kalkınmasında son derece önemli olduğunu söyledi. Geliş, "Kapılar şimdiye kadar sorun ve işlevleri model olarak yanlıştı. Bu kapılar yapılırsa insanların hayat akışlarını daha kolaylaştırır, ticaret gönülleri birleştirir. Biz bu konudan dolayı bu kapıların biran önce açılmasını ve hayata geçmesini son derece olumlu buluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu kapılar sağlık bir şekilde yürürse, öyle o sağlıksız şekilde yürütülen faaliyetler azalacaktır ve milimize olacaktır" dedi.