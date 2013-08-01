Genelkurmay: Korgeneral Damcı'nın istifasının Uludere'yle ilgisi yok

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı’nın emeklilik isteği kabul edildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı'nın kendi isteğiyle emeklilik talebinde bulunduğu ve bu isteğinin onaylandığı belirtilerek, Korgeneral Damcı'nın emeklilik talebinin basında yer alan olaylarla ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Genelkurmay’ın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

'Uludere ile ilgisi yok'

"Bazı basın yayın organlarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu üç generalin görevlerinden istifa ettiklerine ve istifalarının Uludere olayı ile sürmekte olan bazı davalardan kaynaklandığına ilişkin iddialar yer almaktadır. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı kendi isteği ile emeklilik talebinde bulunmuş, emeklilik isteği onaylanmıştır. Korgeneral Damcı’nın emeklilik talebinin basında yer alan olaylar ile ilgisi bulunmamaktadır."

Başka istifa yok

"Bir korgeneral dışında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emeklilik isteğinde bulunan başka general bulunmamaktadır."