Aile Bakanlığı’ndan Reyhanlı ve Uludere'de ölenler 'sivil şehit' sayılsın teklifi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Meclis’e gönderdiği torba tasarıda, Reyhanlı ve Güngören saldırıları ile Uludere’deki bombalama olayında yaşamını yitirenler “sivil şehit” sayılarak, yakınlarına tazminat ve maaşın yanı sıra kamuda birer de istihdam hakkı tanınması önerildi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre, bu örneklerdeki gibi terör mağduru sayılan sivil vatandaşlardan yaşamını yitirenlerin yakınlarına ya da engelli hale gelenlere aylık bağlanmasında sosyal güvencesi olup olmadığına da bakılmayacak. Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanan tasarı, patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemleri sebebiyle yaşamını yitiren ya da malul olanları da 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu kapsamına aldı. Böylece Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasında ölen askerlerin yakınları da kapsama girdi.