T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile Bakanlığı’ndan Reyhanlı ve Uludere'de ölenler 'sivil şehit' sayılsın teklifi

Tasarıya göre, terör mağduru sayılan sivil vatandaşlardan yaşamını yitirenlerin yakınlarına ya da engelli hale gelenlere aylık bağlanmasında sosyal güvencesi olup olmadığına da bakılmayacak

30 Haziran 2013 12:52

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Meclis’e gönderdiği torba tasarıda, Reyhanlı ve Güngören saldırıları ile Uludere’deki bombalama olayında yaşamını yitirenler “sivil şehit” sayılarak, yakınlarına tazminat ve maaşın yanı sıra kamuda birer de istihdam hakkı tanınması önerildi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre, bu örneklerdeki gibi terör mağduru sayılan sivil vatandaşlardan yaşamını yitirenlerin yakınlarına ya da engelli hale gelenlere aylık bağlanmasında sosyal güvencesi olup olmadığına da bakılmayacak. Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanan tasarı, patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemleri sebebiyle yaşamını yitiren ya da malul olanları da 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu kapsamına aldı. Böylece Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasında ölen askerlerin yakınları da kapsama girdi.

ETİKETLER

uluderereyhanlıfatma şahin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24