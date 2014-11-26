T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP yayın yasağının iptali için harekete geçti

TBMM Soruşturma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, 4 eski bakan hakkındaki yayın yasağı kararının iptali için başvuruda bulunacaklar

26 Kasım 2014 21:54

TBMM'de 17 Aralık süreciyle bağlantılı olarak dört eski bakan hakkında kurulan Soruşturma Komisyonu'nun çalışmaları konusundaki yayın yasağının iptali için CHP'li üyeler harekete geçti. Soruşturma Komisyonu'nun CHP'li 4 üyesi, kararın kadük sayılması için resmi başvuru yapacaklar.

TBMM Soruşturma Komisyonu'nda bulunan CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, komisyon başkanı AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün kişisel başvuru yapma hakkı bulunmandığını ve kararın iptali için bugün resmi başvuru yapacağını söyledi.

CHP'li komisyon üyesi Erdal Aksünger, "Eğer Komisyon Başkanı olarak, komisyona hiç danışmadan yayın yasağı başvurusu yapmışsa, suç işlemiştir" dedi.

TBMM Soruşturma Komisyonu'nda CHP'den İzmir Milletvekilleri Rıza Türmen ve Erdal Aksünger, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ile İstanbul Milletvekili Osman Korutürk bulunuyor.

 

 

ETİKETLER

chpyayın yasağıhakkı köylükomisyonerdal aksünger

İlgili Haberler

Medyada isyan; kimler 17 Aralık haberlerine getirilen yayın yasağına uymayacağını açıkladı?

Meclis Soruşturma Komisyonu'nda görüşülen 17 Aralık iddialarıyla ilgili haberlere getirilen yayın yasağı medyada tepkiyle karşılandı

T24, 17 Aralık haberlerine getirilen yayın yasağına uymayacak!

T24, TBMM Soruşturma Komisyonu'na verilen ifadeleri alabildiği ölçüde kamuoyuyla paylaşacak

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten 'yayın yasağı' açıklaması

'Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi son derece yakışıksız ve yalandır'

Yayın yasağı başvurusunu AKP'li Hakkı Köylü yapmış

Eski 4 bakan hakkında TBMM Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere getirilen yayın yasağı başvurusunu Komisyon Başkanı Hakkı Köylü'nün yaptığı ortaya çıktı

Basın-İş Sendikası: Tüm basın-yayın kuruluşlarını yayın yasağına direnmeye çağırıyoruz

Basın-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada 'Yasal dayanağı olmayan yayın yasağı hukuken yok hükmündedir' denildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24