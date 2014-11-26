CHP yayın yasağının iptali için harekete geçti

TBMM'de 17 Aralık süreciyle bağlantılı olarak dört eski bakan hakkında kurulan Soruşturma Komisyonu'nun çalışmaları konusundaki yayın yasağının iptali için CHP'li üyeler harekete geçti. Soruşturma Komisyonu'nun CHP'li 4 üyesi, kararın kadük sayılması için resmi başvuru yapacaklar.

TBMM Soruşturma Komisyonu'nda bulunan CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, komisyon başkanı AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün kişisel başvuru yapma hakkı bulunmandığını ve kararın iptali için bugün resmi başvuru yapacağını söyledi.

CHP'li komisyon üyesi Erdal Aksünger, "Eğer Komisyon Başkanı olarak, komisyona hiç danışmadan yayın yasağı başvurusu yapmışsa, suç işlemiştir" dedi.

TBMM Soruşturma Komisyonu'nda CHP'den İzmir Milletvekilleri Rıza Türmen ve Erdal Aksünger, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ile İstanbul Milletvekili Osman Korutürk bulunuyor.