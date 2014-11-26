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Politika

Yayın yasağı başvurusunu AKP'li Hakkı Köylü yapmış

Eski 4 bakan hakkında TBMM Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere getirilen yayın yasağı başvurusunu Komisyon Başkanı Hakkı Köylü'nün yaptığı ortaya çıktı

26 Kasım 2014 19:19

TBMM'de 17 Aralık süreciyle bağlantılı olarak dört eski bakan hakkında kurulan soruşturma komisyonunun çalışmaları konusundaki yayın yasağı başvurusunun, Komisyon Başkanı Hakkı Köylü tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Soruşturma Komisyonu Başkanı AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, yaptığı açıklamada, "Bunun gizlisi saklısı yok. Başvuruyu biz yaptık. Sorumluluk bize aittir" dedi. 

Köylü, mahkemeden yayın yasağı talep ettiklerini, mahkemenin de bu talebi yerinde görerek, yayın yasağı kararı aldığını söyledi.

 

'Kişisel olarak başvuru yetkisi yok'

 

CHP'li komisyon üyesi Erdal Aksünger, "eğer Komisyon Başkanı olarak, komisyona hiç danışmadan yayın yasağı başvurusu yapmışsa, suç işlemiştir" dedi.

Hakkı Köylü'nün "kişisel" olarak başvuru yapma yetkisinin de bulunmadığını söyleyen Aksünger, "şimdi başvurunun detaylarına bakacağım. Hemen yarın da, yayın yasağı başvurusunun, dolayısıyla da yasak kararının 'kadük' sayılması için resmi başvuruyu yapacağım" diye konuştu. 

 

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