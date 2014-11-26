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Özel Dosya

İşte eski 4 bakan hakkındaki haberlere getirilen yayın yasağının tam metni

'Kişilik haklarının zedelenmesinin önlenmesi, şöhretlerinin korunmasının sağlanması...'

26 Kasım 2014 15:44

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümü yaklaşırken TBMM Soruşturma Komisyonu Başkanı AKP'li Hakkı Köylü'nün başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki haberlere getirilen yayın yasağının tam metni Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün internet sitesinde yayımlandı.

RTÜK'te yayımlanan(26 Kasım 2014) yayın yasağının tam metninde gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

"Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın kişilik haklarının zedelenmesinin önlenmesi, şöhret ve diğer haklarının korunmasının sağlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonunun istemiş ve getirtmiş olduğu bilgi ve belge içerikleri ile Komisyonun tanık, bilgi sahibi, bilirkişi sıfatıyla veya diğer ilgililer olarak beyanlarına başvurduğu kişilerin Komisyona vermiş oldukları beyanlarına yönelik olarak 5187 Sayılı Basın Kanununun 3/2 maddesi gereğince soruşturma bitim tarihi olan 27/12/2014 günü mesai bitimine kadar tüm yazılı, görsel ve internet ortamında yapılan yayınlar hakkında yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir."

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