Medyada isyan; kimler 17 Aralık haberlerine getirilen yayın yasağına uymayacağını açıkladı?

Medya dünyası, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla suçlanan 4 eski bakanın TBMM'de Soruşturma Komisyonu’na ifade vermelerinin hemen öncesinde basına getirilen yayın yasağına isyan etti. T24 ile birlikte Cumhuriyet, Evrensel, Bir Gün, Yurt, Today's Zaman gazeteleri; internet gazeteciliği yapan Rota Haber, Diken, On7Yirmi5 ve Grihat siteleri de AKP’li dört eski bakanın yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili görev yapan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine yayın yasağına uymayacağını duyurdu. Cumhuriyet gazetesinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet gazetesi okurları merak etmesin, bu karar bizim açımızdan hem hukuken, hem de yayıncılık etiği ve sorumluluğu gereği yok hükmündedir. Mecliste soruşturma konusu olacak kadar önemli bir olay hakkında ulaşılan her bilgiyi, nesnel, adil, ölçülü ve dürüst bir şekilde okurlarımıza aktarmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” denildi.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, isimleri yolsuzluk skandalına karışan dört eski bakan ifade vermeden bir gün önce 17 Aralık komisyonu için getirilen yayın yasağı kararına ilişkin, Cumhuriyet Gazetesi'nin nasıl bir tutum izleyeceğini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden yapılan duyuru şöyle:

“Dört eski bakan hakkında kurulan meclis soruşturma komisyonunun talebi üzerine Ankara (7). Sulh Ceza Mahkemesinin yayın yasağı kararı aldığı belirtildi. Bu karar hem yasaya, hem hukuka açıkça aykırıdır.

Bir mahkeme ya da hakim istediği konuda ve istediği gibi karar veremez. Yetkisi olmayan bir konuda ya da yasal dayanağı olmadan verilmiş bir yargı kararının yaptırımı bazı hallerde "yokluk"tur. Yani o karar, ilk alındığı tarihten itibaren hiç verilmemiş sayılır ve baştan itibaren hükümsüzdür.

Kanunlarımızda "yayın yasağı" diye bir kavram, kurum, önlem çeşidi yoktur. Kararın yasal dayanağı olarak belirtilen Basın Kanununun 3. maddesi basının özgür olduğunu yazan maddedir. Basın özgürlüğünü güvenceye alan kanun maddesini yayın yasağına gerekçe yapan bir yargı ve yargıçlık kültürü, demokrasi ve hukuk ironisidir. Kaldı ki, böylesi yasal dayanaktan yoksun şekli bir mahkeme kararına uymamanın kanunda yazılı bir yaptırımı yoktur.

Bir mahkeme yürütülen soruşturmada, yasaya aykırı da olsa -örneğin arama ya da tutuklama kararı verebilir. Çünkü böyle bir yetki ve kurum kanunda açık ve net olarak yazılıdır. Ama kanunda yazılı olmayan yeni bir önlemi, örneğin yayın yasağını kafasından uydurarak bu şekilde karar veremez. Bugüne kadar böyle bir kurum mahkeme kararlarıyla oluştu denerek kanunsuzluk kanuni hale getirilemez.

Cumhuriyet gazetesi okurları merak etmesin, bu karar bizim açımızdan hem hukuken, hem de yayıncılık etiği ve sorumluluğu gereği yok hükmündedir. Mecliste soruşturma konusu olacak kadar önemli bir olay hakkında ulaşılan her bilgiyi, nesnel, adil, ölçülü ve dürüst bir şekilde okurlarımıza aktarmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

Evrensel de reddetti!

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da bir açıklama yayımlayarak, gazetenin yayın yasağına uymayacağını açıkladı.

evrensel.net sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Dört eski bakan hakkında kurulan TBMM Soruşturma Komisyonunun talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı yayın yasağı kararı, gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olan halkın gerçekleri öğrenme ve halkı doğru bilgilendirme hakkına aykırıdır.

17 Aralık komisyonu için getirilen yayın yasağının yasal dayanağı olarak sunulan Basın Kanununun 3. maddesi “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir” demektedir.

Kaldı ki, Evrensel yasalarla sınırlanmış olan özgürlüklerin genişletilmesi konusunda da kendisini sorumlu saymaktadır. Bu nedenle yasağa boyun eğmeyecek ve bu konudaki haberleri vermeye devam edeceğiz.

Evrensel gazetesi okurları, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak gazetelerinin sansüre boyun eğmeyeceği ve gerçekleri dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da yazmaya devam edeceği konusunda rahat olsunlar.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Fatih Polat

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni"

BirGün de uymayacak

17 Aralık yayın yasağına uymayacağını açıklayan diğer yayın kuruluşu ise Birgün Gazetesi oldu. BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Twitter'dan bir açıklama yaparak “17 Aralık komisyonu için getirilen yayın yasağı kararına uymayacağız, haberleri vermeye devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkı engellenmez” dedi.

Today's Zaman da uymuyor

Today's Zaman Genel Yayin Yonetmeni Bülent Keneş de Twitter'da yaptığı açıklamada, "Dün akşam yasağı duyar duymaz TZ olarak hukuk dışı bu yasağa uymayacağımızı söyledik.

Hırsızları kollamak için konulan hukuk dışı/ahlaksız yayın yasağına direnmek ve yok saymak boynumuzun borcu olsun! Hodri meydan! Gazeteci dostlar hukuk dışı yasağa uymayın! Hırsız kollayan karar mı olur! Ben uymayacağım, içeri atsınlar!" dedi.



On7yirmi5 sitesi

Yayın yasağına uymayan diğer bir haber sitesi ise Emre Erciş'in 17 ve 25 Aralık operasyonlarından ilhamen ismini alan "on7yirmi5" sitesi oldu. Siteden yapılan açıklamada, "Kanunlarımızda "yayın yasağı" diye bir kavram, kurum, önlem çeşidi yoktur. Kararın yasal dayanağı olarak belirtilen Basın Kanununun 3. maddesi basının özgür olduğunu yazan maddedir. Basın özgürlüğünü güvenceye alan kanun maddesini yayın yasağına gerekçe yapan bir yargı ve yargıçlık kültürü, demokrasi ve hukuk ironisidir. Kaldı ki, böylesi yasal dayanaktan yoksun şekli bir mahkeme kararına uymamanın kanunda yazılı bir yaptırımı yoktur." denildi.

Grihat sitesi

Türkiye'de yasaklı olan grihat.com sitesi de yasak kararına uymayacak. Sitenin twitter hesabından yapılan açıklamada: "Yolsuzluk haberlerinde yayın yasağına uymayacağız" denildi.

Yurt Gazetesi manşet kararttı

Bu arada Yurt Gazetesi de bugünkü manşetini karartarak yasağı protesto etti. Gazeteden yapılan açıklamada, "Savcılık kararıyla kapatılan Yolsuzluk Soruşturması ve eski bakanların sorgulanmasına 1 gün kala mahkeme basına engel koydu. Gazetemizin bugünkü manşetinde yer alan 'Rıza'yı Gördüm' haberi de bu nedenle karardı." denildi.

