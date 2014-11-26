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T24, 17 Aralık haberlerine getirilen yayın yasağına uymayacak!

T24, TBMM Soruşturma Komisyonu'na verilen ifadeleri alabildiği ölçüde kamuoyuyla paylaşacak

26 Kasım 2014 16:05

T24; yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla suçlanan 4 eski bakanın TBMM'de Soruşturma Komisyonu’na ifade vermelerinin hemen öncesinde basına getirilen yayın yasağını, haber alma hakkı ve haber verme görevinden hareket ederek tanımıyor.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ele alındığı 17 Aralık soruşturmasının yıldönümünün arifesinde TBMM Başkanlığı'nın girişimi üzerine  "Meclis tarihinde bir ilk"e imza atılarak getirilen yayın yasağı basın özgürlüğüne ve kamuoyunun bilgi edinme hakkına aykırı bir karardır.

T24, TBMM Soruşturma Komisyonu'na verilen ifadeleri alabildiği ölçüde kamuoyuyla paylaşacak.

Halen TBMM Soruşturma Komisyonu'na verilen ifadeleri okurlarına duyurmayı sürdüren T24, yayın yasağı kararından sonra da gazetecilik görevine devam edecek ve bu konudaki haberleri okurlarıyla paylaşacak.

 

P24 yasağa karşı mahkemeye gidiyor…

 

Türkiye'de bir süredir art arda uygulamaya konan yayın yasağı kararlarının sonuncusuna bazı basın kuruluşlarından anında tepki geldi. Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu da yayın yasağı kararına karşı hukuki yollara başvuracak.

Punto24 avukatlarıyla yaptığı değerlendirme sonrasında 17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında getirilen yayın yasağının toplumun bilgi edinme hakkına ve kamu yararına aykırı olduğu, ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle itiraz etme kararı aldı. Punto 24 itiraz dilekçesini Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sunacak.

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