TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten 'yayın yasağı' açıklaması

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski 4 bakan hakkında TBMM Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere getirilen yayın yasağına ilişkin olarak, "Soruşturma komisyonu çalışmalarına yayın yasağı getirilmesi için mahkemeye yaptığım herhangi bir başvuru yoktur" dedi.

Çiçek, CHP İstanbul Bölge Toplantısında gerçekleştirdiği konuşma sırasında kendisi hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını yurt dışı programını gerçekleştirirken öğrendiğini belirterek, "Soruşturma komisyonu çalışmalarına yayın yasağı getirilmesi için mahkemeye yaptığım herhangi bir başvuru yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi son derece yakışıksız ve yalandır. CHP içerisinde çok değerli hukukçular bulunmaktadır. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu konuda mahkemeye nasıl başvuru yapılabileceğini onlardan öğrenebilir ve Ana muhalefet Partisi Başkanı olarak açıklama yapıp TBMM Başkanını zan altında bırakmadan önce gerekli inceleme ve bilgilendirmeyi yapabilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı bu açıklamayla TBMM Başkanı Ve TBMM Başkanlığına karşı saygısız bir tavır sergilemiştir"dedi.