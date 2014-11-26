Kılıçdaroğlu: Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski 4 bakan hakkındaki haberler iç,n getirilen yayın yasağını eleştirerek, "Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi oldu. Devlet soyulacak, sen kalkacaksın hırsızların koruyucu pozisyonuna kendini konumlandıracaksın" dedi.

Tarihi silueti bozduğu gerekçesiyle tartışma konusu olan 16/9 Kuleleri üzerinden de Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "O binaları tıraşlamazsan sanal başbakansın" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin bölge toplansında konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında İstanbul'daki mimari ve ulaşım projeleri üzerinden eleştirilerde bulundu.

Başbakan Davutoğlu'na seslenen Kılıçdaroğlu, "Açıklama yapmış, 'Siyaseti erdem ve ahlak vesilesi yapacağız' diyor. Madem ki böyle diyorsun, 16/9 Kulelerini tıraşlayacak mısın, tıraşlamayacak mısın?"

Kılıçdaroğlu, "Bunu yaparsan başbakansın, yapmazsan sanal başbakansın" diye konuştu.

CHP liderinin konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul 7 tepeydi otobüsler yokuş çıkmadı. Soru şu tanesine 1.2 milyon Euro ödenen otobüsler kimin parasıyla alındı? Dava devam ediyor. İETT bile 'biz zarara uğradık' dedi. Danıştay olmasaydı bu davalar da açılmayacaktı.

Metro aynı metro İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı maliyetlerle yapılıyor. İstanbul Şangay ve Bombay'dan sonra en kirli kentlerden birisi. Boğazlar olmasa, o hava akışı olmasa İstanbul ne olacak? Buna rağmen hava kirliliğinde dünya üçüncüsü.

Kilometre başına düşen insan sayısı, 68 binden fazla. New York'ta 53 bin. İstanbul gözler önünde yaşanabilir bir kent olmaktan çıkacak.

3. köprüyle beraber, 2.5 milyon ağaç kesildi ve kesilmeye devam edecek. Şimdi bir başbakan var, Ahmet Davutoğlu... 'Beni muhatap alın' diyor. Biz de seni muhatap almak istiyoruz. Sanal değil, gerçek başbakan ol.

Açıklama yapmış, "Siyaseti erdem ve ahlak vesilesi yapacağız" diyor. Madem ki böyle diyorsun, 16/9 Kulelerini tıraşlayacak mısın, tıraşlamayacak mısın?

Bunu yaparsan başbakansın, yapmazsan sanal başbakansın. Başbakanlığa gücün yetiyorsa, onu traşlarsın. Yoksa senin başbakanlığın her zaman tartışma konusu olacaktır.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluğu yapıldı. Sonra soruşturma komisyonu kuruldu. Daha sonra Meclis Başkanı başvuru yaparak haberlere yayın yasağı getirildi. Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi oldu. Devlet soyulacak, sen kalkacaksın hırsızların koruyucu pozisyonuna kendini konumlandıracaksın.

Geçmişte de buna benzer olaylar oldu ama hiçbir zaman TBMM Başkanları hırsızları koruma gibi bir şey yapmadı. Böyle bir durumla ilk kez karşı karşıyayız.

Sadece İstanbul değil, Türkiye talan ediliyor. Olağanüstü rantlar var. Son 12 yılda harcanan para 100 milyar dolarlarla anlatılıyor. Hİçbirinin hesabı İstanbulluya verilmedi, özür diliyorum ama İstanbullu da bunun hesabını sormadı. Ağacı yok ediyorsun yol kenarına çiçek dikiyorsun.

Bizim arzu ettiğimiz böyle bir İstanbul değil. İstanbullu yeşil bir İstanbul istiyorsa yeri ve adresi belli; CHP."