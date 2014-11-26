Basın-İş Sendikası: Tüm basın-yayın kuruluşlarını yayın yasağına direnmeye çağırıyoruz

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, ört eski bakan hakkında Meclis Soruşturma komisyonunda görüşülmeye başlanan yolsuzluk iddialarına getirilen yayın yasağına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Yasal dayanağı olmayan yayın yasağı hukuken yok hükmündedir. Kaldı ki gazeteci sorumluluğu da, halkın haber alma hakkına sahip çıkmayı gerektirir. Tüm basın-yayın kuruluşlarını iktidarın bu sansür uygulamasına direnmeye, halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi.

Basın-İş Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kirli çamaşırların ortaya dökülmesini engelleyemeyen AKP iktidarı çareyi basına yönelik baskıyı arttırmakta arıyor. Her gün yeni bir yasak, her gün yeni bir baskı aracı devreye sokuluyor. Kirli çamaşırları Meclis komisyonunda aklamayı planlayan AKP, pisliklerin daha fazla ortaya dökülmesini engellemek için yayın yasağından medet umuyor.



Yayın yasaklarından, sansürden medet umanlar halkın karşısında söyleyecek sözü olmayanlardır. Çıkıp, 'Çalmadık' diyemeyenler, gazetecilere dava açarak, cezaeviyle tehdit ederek koltuklarını koruma telaşındalar.



Yasal dayanağı olmayan yayın yasağı hukuken yok hükmündedir. Kaldı ki gazeteci sorumluluğu da, halkın haber alma hakkına sahip çıkmayı gerektirir.



Tüm basın-yayın kuruluşlarını iktidarın bu sansür uygulamasına direnmeye, halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

