Cengiz İnşaatın taş ocağı için iş makinelerini soktuğu İkizdere'nin gençleri: Yatırıma karşı değiliz, marjinal de değiliz, sahip çıktığımız geleceğimizdir

Rize İkizdere’de Cengiz İnşaatın yapımına başladığı taş ocağına karşı bölge halkının direnişi sürüyor. Bu kez bölgenin gençleri konuştu; “Yatırıma karşı değiliz, marjinal de değiliz. Geleceğimiz burada geçsin istiyoruz. Sahip çıktığımız geleceğimizdir” diye seslendi.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre, İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın taşocağına karşı koyan gençler de geleceklerinin yok edilmesinden kaygılı. İhsan ve Ali Baş da Gürdere’nin gençleri. Yaşam alanlarının talan edilmesinin önüne geçmek için direnişte olduklarını belirten Ali, “İkizdere Rize’nin en az gelişmiş ilçesi bir de bu taşocağı olursa İkizdere diye bir şey kalmayacak. Biz yatırıma karşı değiliz ama bir yeri yok ederek başka bir yeri yapamazsınız. Ben buranın ağaçlarına salıncak kurarak büyüdüm. İkizdere’nin belediye başkanı da başında bizimleydi bakan geldiğinde bizi ‘marjinal’ ilan etti. Ben ona bunun için oy vermedim” dedi.

İhsan da “Valilik İkizdere’ye özel yasak çıkardı. Bu bile 30 kişiden korktuklarını gösteriyor. İnsanların nasıl bir etki yapacaklarından çekindiler. Biz marjinal değil Rizeliyiz. Orijinaliz. Bizi ötekileştirmeye, algı yaratmaya çalışıyorlar. ÇED raporlarına baktığımızda da hukuksuzluk ortada. Ne yapalım istiyorlar. Bırakıp gidelim mi toprağımızı? Gençliğimiz burada geçiyor, geleceğimizde burada olsun istiyoruz” diye konuştu.

Gazetecilerin alana alınmaması üzerine bölgeye gelen Artvin Barosu’ndan avukat Elif Bekar da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Bekar, “Alana geldiğimizde gazeteci arkadaşlar direnişçilerin olduğu alana alınmadı. Gerekçe olarak valilik izninin gerektiğini söylüyorlar ama basın özgürlüğü kapsamında böyle bir şey yok. Olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı. Yerel basın mensubu ve ekoloji aktivisti Eren Dağıstanlı ise “Kurum kartımla alana geldiğimde her defasında çekim yapabilirken, bugün (dün) direnişçilerin olduğu alana alınmadık. Giremeyeceğimizi ve çekim yapamayacağımızı, ancak gözlerinin önünde durabileceğimizi söylediler. İzin vermiyorlar demek ki burada bir şeyler gizlenmeye çalışıyor. Herkes buranın sesi olsun...” diye konuştu.

Öte yandan Elif Bekar, jandarmanın geçen hafta sonu gece iki buçukta köylülerin tapulu arazilerinde yer alan direniş çadırlarını sökerek talan etmesine yönelik de Kalkandere Adliyesi’ne suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.