CANLI BLOG | Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 7. gününde başkent Kiev'de patlama sesleri duyuluyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler

02.46 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından alınan ekonomik önlemlerin, Rusya ekonomisi üzerinde zayıflatıcı bir etkisi olmasının beklendiğini, ülkeye yönelik gerekirse daha fazla finansal baskı uygulamaya hazır olunduğunu ifade etti.

02.00 Dünya Bankası'nın gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi hazırladığı, bunun bu hafta onaya sunulacak en az 350 milyon dolarlık bütçe desteğiyle başlayacağı bildirildi.

01.10 Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

01.00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 oldu" dedi.

00.50 Ford, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

00.38 Apple ve Nike şirketleri, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurduğunu açıkladı.

23.41 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, “Rusya, kritik savaş bölgelerinde insani yardım koridorunun oluşturulmasına müsaade etmiyor” dedi.

23.00 Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

22.32 Avrupa Birliği (AB), 7 Rus bankasını uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmak için hazırlıklar yapıyor. Listede, VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank ve VEB bulunuyor.

21.40 NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 4 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarıldı.

21.30 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna- Rusya krizinde daha fazla insanın ölümünden endişe duyulduğunu belirterek, "Karamsar olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo çok umut verici değil. Dün geceden beri ve bugün yaşananlar, askeri hareketlilik, bu gece ve yarın yaşanacaklar maalesef tablonun iç açıcı olmadığını gösteriyor" dedi.

20.55 Belarus'taki ilk müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "ateşkes hakkında anlamlı görüşmeler yapılabilmesi için Rusya'nın Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini" söyledi.

Yoğun koruma altındaki bir hükümet yerleşkesinde CNN ve Reuters'a konuşan Zelenski, NATO üyelerinden Rusya Hava Kuvvetleri'ni durdurmak için bir 'uçuşa yasak bölge' ilan etmesini istedi. Ukrayna lideri, bunun sadece bir 'önlem' olacağını ve NATO'yu savaşa çekmeyeceğini belirtti. Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine "böyle bir önlem için doğru zaman olmadığını" söylediğini belirtti.

20.41 Avrupa Parlamentosu, Ukrayna’ya Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü veren kararı onayladı.

20.16 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda konuştu.

AFP'nin aktardığına göre, Zelenski telefon konuşmasında Biden'a "Saldırganı en kısa sürede durdurmalıyız" dedi.

Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Biden ile Rusya’ya yönelik yaptırımlarda ABD’nin liderliği ve savunma desteği konularını konuştuklarını söyledi.

Beyaz Saray, Biden-Zelenski telefon konuşmasının 30 dakikadan uzun sürdüğünü aktardı.

20.03 The Guardian'ın aktardığına göre ABD'li bir yetkili, Rusların Kiev'e ilerleyişinin birliklerin yaşadığı "gıda azlığı gibi lojistik sorunlar" nedeniyle yavaşladığını belirtti.

19.44 Her yıl Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali bu yıl Rusya’dan heyet kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Cannes Film Festivali, Ukrayna Film Akademisi’nin çağrıda bulunduğu, Avrupa Film Akademisi’nin kabul ettiği gibi, Rus sinemasını boykota ise katılmayacaklarını söyledi.

19.21Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın başkent Kiev'deki televizyon kulesini vurduğunu doğruladı. Bakanlık, bazı kanalların bir süre çalışmayacağını ancak kısa süre içinde yedek yayına geçileceğini söyledi.

19.17 Youtube, Ukrayna’da bazı Rus televizyon kanallarını engelledi. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, talepleri üzerine Youtube’un Perviy Kanal, Zvezda, TNT ve diğer bazı Rus televizyon kanallarını bu ülkede engellediğini belirtti.

19.06 Putin, dün Macron'la yaptığı gibi Venezuela lideri Nicolas Maduro ile telefon görüşmesinde de Ukrayna'daki 'operasyonu' sonlandırmak için üç şart sundu:

"- Kiev'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı devletler) tanıması; Kırım'da Rus egemenliğinin tanınması

- Ukrayna'nın silahsızlanması ve Nazilerden arındırılması



- Ukrayna'nın tarafsız olması ve nükleer silahsız kalması"

18.59 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, bir tweet atarak dünyayı, Putin'in her alandaki "etkisini sonlandırmaya" çağırdı. Kuleba şunları yazdı:

"Şehirlerimize yönelik barbarca saldırıların ve 16 Ukraynalı çocuğun öldürülmesinin ardından bütün devletlere ve uluslararası organizasyonlara, dünyayı ‘deputinizasyona’ çağırıyorum: Putin’in siyasette, diplomaside, iş dünyasında, sporda, kültürde, araştırmada ve diğer alanlarda Putin’in etkisini sonlandırmak"

18.42 Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya insani ve finansal yardım için 100 milyon Euro daha sağlanacağını açıkladı. Fransa aynı zamanda Ukrayna’ya sekiz ton ağırlığında insani yardımın yola çıktığını da açıkladı.

18.40 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Oturumu'na video konferansla konuşma yaptığı sırada 100’den fazla diplomat salonu terk etti.

18.35 Kyiv Independent'ın haberine göre Rusya, başkent Kiev'deki televizyon kulesini vurdu. Ukraynalı TV kanallarının yayınının kesildiği belirtildi.

18.32 ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı döneminde ilk kez bu akşam Kongre ortak oturumunda "Birliğin Durumu (State of Union)" konuşmasını yapacak.

Washington DC yerel saatiyle 21.00'de başlaması planlanan konuşmanın ana başlıklarından birinin Ukrayna'daki savaş olması bekleniyor.

18.24 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk."

18.20 Pekin'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çinli mevkidaşına; "Çin ile iletişimi geliştirmeye hazırız; Çin'in ateşkeste arabulucu rolü oynamasını istiyoruz" dedi.

18.18 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını bildirdi. Johnson, Ukrayna krizinin ardından alınan son askeri kararların sadece savunma önlemleri olduğunu belirtti.

Johnson “Ukrayna halkına destek olurken NATO’nun 70 yıldan uzun süredir özünü oluşturan halkımız ve değerlerimizi koruma direncimizi de desteklemeliyiz” dedi.

18.13 BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, yarın TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak “kapalı oturum” da görüşülecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Genel Kurul’da bilgilendirme yapacak.

17.41 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.



Blinken, "Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerekir. Putin'e bu savaşı koşulsuz durdurması için kararlı bir mesaj göndermeliyiz" dedi.

17.35 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı.

16.48 Rusya ve Ukrayna basını, taraflar arasındaki müzakerelerin ikinci turunun yarın (2 Mart Çarşamba) gerçekleşeceğini aktardı.

Yeni görüşmenin Belarus-Polonya sınırında gerçekleşmesi bekleniyor.

Müzakere görüşmelerinin ilk turu dün, Belarus'un Gomel şehrinde gerçekleşmiş, somut bir sonuç elde edilememişti.

16.40 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Herashchenko, bugün Harkov şehrine yapılan Rus saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

16.20 TASS ve RIA haber ajanslarının aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki güvenlik servislerine ait binaları vuracaklarını açıkladı.

"İstihbarat saldırılarının önüne geçmek için" Kiev'deki güvenlik servisi binalarını vuracaklarını açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, yakında yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

16.11 Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Prystaiko, Rusya'nın işgaline ilişkin yaptığı açıklamalarda "Daha fazla saldırı drone’u konusunda Türkiye ile temas hâlindeyiz" dedi.

15.40 Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı güçlerin Azak Denizi'ne erişiminin tamamen bloke edildiğini duyurdu.

15.11 Zelenski'den sonra konuşan AB Konseyi BaşkanıCharles Michel, "Konsey'in Ukrayna'nın başvurusuna ciddi biçimde bakması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Michel, Kiev'in başvurusunun 'meşru' olduğunu söylese de AB ülkeleri arasında Ukrayna'nın üyeliği konusunda fikir birliği olmadığına dikkat çekere başvurunun büyük oranda "sembolik" olduğunu belirtti: "Bunun zor olacağını biliyoruz. Avrupa'da birçok farklı görüş var".

AP Genel Kurul salonundaki birçok parlamenter, yaka rozetleri, tişörtler ve posterlerle Ukrayna'ya destek verdi.

15.07 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırına daha fazla asker göndereceklerini açıkladı.

Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığı habere göre, Lukaşenko Ukrayna sınırına gönderilecek askerler için “Belarus’a yönelik askeri eylemleri ve provokasyonları durdurmaya hazır olan idmanlı askerler” dedi.

14.50 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun parlamenterlerine seslenerek, "Rusya çocukları hedef alıyor" dedi ve AB'nin Kiev'in yanında olduğunun "kanıtlamasını" istedi.

Zelenski, Rusya işgali sürerken Avrupa Parlamentosu'nun Ukrayna özel oturumuna video bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı. Parlamenterler, Zelenski'nin ismi anons edildiğinde ayakta alkışladı.

14.41 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını başlattığı geçen perşembe gününden bu yana aralarında 13 çocuk da bulunan 136 sivilin öldürüldüğünü, 400 sivilin de yaralandığını bildirdi.

14.40 Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Rusya'nın işgalinden bu yana ülkeye 400 bin Ukraynalı mülteci kabul ettiklerini açıkladı.

Rau, bu sayının 1 milyona çıkmasını beklediklerini belirtti.

14.16 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Varşova’da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile basın toplantısı düzenledi.

Johnson, Ukrayna’nın işgalini Polonya’nın da ön cephede olduğu, Avrupa kıtasında başlayan bir felaket olarak niteledi.

Johnson “Putin’in masum sivillere yönelik barbarca taktikler uygulamaya hazır olduğu açık” dedi.

14.00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'a yaptığı bombardımanı "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Zelenski, Ukrayna'nın Kırgızistan ve Gürcistan büyükelçilerini de geri çağırdığını belirtti.

14.00 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’yla yapılan müzakere görüşmeleriyle ilgili bir değerlendirme yapmak için “erken” olduğunu söyledi. Peskov, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yi meşru Ukrayna Devlet Başkanı olarak kabul ettiklerini söyledi.

13.27 Almanya Hava Kuvvetleri, Alman savaş uçaklarının Polonya üzerinde silahlı hava kontrolleri yürüttüğünü açıkladı.

Reuters’a konuşan bir Alman ordusu sözcüsü, Eurofighter jetlerinin Polonya üzerinde Almanya misyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

13.08 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yaptırımlarını desteklediklerini ve Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Parlamentodaki konuşmasında Miçotakis, "Yunanistan, tarihte her zaman doğru taraftaydı ve bugün de aynısını yapıyoruz; biz Batı'ya, özgürlüğe ve demokrasiye aidiz" dedi.

13.06 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'daki operasyonunu sürdüreceğini" ifade etti.

13.00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bazı Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasının kabul edilemez" olduğunu söyledi. TASS'ın aktardığına göre Lavrov, "Bu silahlar, ABD topraklarına geri gönderilmelidir" dedi.

12.36 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mikaylo Podolyak, "Maske düştü. Rusya aktif olarak şehir merkezlerine top atışı yapıyor, yerleşim birimlerini ve yönetim binalarını vuruyor. Amaçları belli; panik yaratmak, sivil can kaybı ve altyapıya zarar vermek" dedi.

12.18 AFP'nin aktardığı habere göre, Voleybol Federasyonu, Rusya’nın 2022 Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki ev sahipliğinin iptal edildiğini açıkladı.

12.08 AFP, Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci şef Valery Gergiev’i görevden aldığını duyurdu. 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatını kınaması için 24 saat süre vermişti.

11.20 YouTube, Avrupa'da RT ve Sputnik ile bağlantılı tüm kanalları engelleme kararı aldı

10.55 Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Putin hükümeti karşıtı hareketi, Rusya halkına Ukrayna'ya yönelik işgal nedeniyle sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Navalni'nin ekibinin yayımladığını videoda, "Putin, Ukrayna'ya savaş ilan etti ve tüm dünyanın Ukrayna'ya Rusya'nın saldırdığını düşünmesini istiyor. Ancak bu doğru değil; Putin Rusya değildir" denildi.

10.46 Mastercard, ABD saati ile pazartesi gecesi yaptırımlar kapsamında bazı Rus finanasal kurumları ödeme ağından çıkardığını belirtti.

10.40 Rusya'da savaş karşıtı protestolar devam ederken aktivist grup OVD-Info, pazartesi günü 13 farklı şehirde 411 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gruba göre Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'ta bu yana 6 bin 435 kişi gözaltına alındı.

10.38 Ukrayna’nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski, Pazar günü Ohtırka kentine düzenlenen bombardıman sonucu 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zhivitski, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. 09.46 Rusya'nın Harkov'daki bölge yönetim binasını vurduğu anları sokaktaki bir güvenlik kamerası kaydetti.

08.57 Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrinin belediye başkanı, Rus güçlerinin şehrin çevresinde bulunduğunu açıkladı.

Facebook’tan açıklama Herson Belediye Başkanı Igor Kolykhayev “Rusya ordusu Herson girişlerine kontrol noktaları kuruyor. Herson, Ukraynalılarındır ve öyle kalacaktır” dedi.

Herson’dan gazeteci Alena Panina da “Şehir kuşatıldı, her tarafında Rus askerleri ve ekipmanları var. Çıkışlara kontrol noktası kuruyorlar” dedi.

08.45 Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı geniş çağlı işgal harekatının 5. gününde vakum bombası kullandığını iddia etti.

Termobarik silah veya aerosol bombası olarak da bilinen vakum bombası, daha büyük ve yıkıcı patlamalara sebep olmak için atmesferden oksijen çekiyor.

07.57 Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının savaş suçu teşkil edip etmediğini tespit etmek için soruşturma başlatacak.

07.55 ABD, Rusya’nın Birleşmiş Milletler’de görev yapan 12 diplomatını "ulusal güvenlik" nedeniyle sınır dışı ediyor.

07.33 Britanya Başbakanı Boris Johnson salı günü NATO'nun doğu sınırına; Rusya ile sınır paylaşan Baltık ülkesi Estonya ve Polonya'ya gidecek. Johnson, "Putin, yaptıklarının sonuçlarını hissedecek" dedi.

07.22 Rivne ve Ternopil gibi çeşitli şehirlerde hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.

06.56 Disney, Sony ve Warner, yeni filmlerinin saldırı nedeniyle Rusya'da yayınlanmayacağını açıkladı.

04.42 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde yaklaşık 64 kilometre uzunluğunda bir Rus konvoyu görüntülendi. Maxar şirketi, konvoyun ilk haberlerde yer alan 27 kilometreden çok daha uzun olduğunu belirtti.