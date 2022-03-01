Rusya: Bazı Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasının kabul edilemez

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bazı Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasının kabul edilemez" olduğunu söyledi.

TASS'ın aktardığına göre Lavrov, "Bu silahlar, ABD topraklarına geri gönderilmelidir" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'da nükleer silahların ortaya çıkmaması için tüm önlemleri alacağız" diye konuştu.

Lavrov, Batı'nın eski Sovyet cumhuriyetlerinde askeri üsler kurmaması gerektiğini söyledi.

Çeşitli kaynaklarca Türkiye'nin NATO üyeliği kapsamında İncirlik Üssü'nde 50 adet nükleer bomba olduğu iddia ediliyor.