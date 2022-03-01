Kremlin: Zelenski'yi meşru Ukrayna Devlet Başkanı olarak görüyoruz

T24 Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’yla yapılan müzakere görüşmeleriyle ilgili bir değerlendirme yapmak için “erken” olduğunu söyledi. Peskov, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yi meşru Ukrayna Devlet Başkanı olarak kabul ettiklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna işgalinin altıncı gününde yaptığı açıklamalarda, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında planlanan bir görüşme olmadığını söyledi.

Peskov, Rusya’nın sivil hedefleri vurduğunu, vakum bombaları kullandığını yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna lideri Zelenski’yi meşru Ukrayna Devlet Başkanı olarak gördüklerini söyledi.

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