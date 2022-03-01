Zelenski, Avrupa Parlamentosu'na seslendi: Rusya çocukları hedef alıyor; AB bizimle olduğunu kanıtlamalıdır

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun parlamenterlerine seslenerek, "Rusya çocukları hedef alıyor" dedi ve AB'nin Kiev'in yanında olduğunun "kanıtlamasını" istedi.

Zelenski, Rusya işgali sürerken Avrupa Parlamentosu'nun Ukrayna özel oturumuna video bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı. Parlamenterler, Zelenski'nin ismi anons edildiğinde ayakta alkışladılar.

Konuşmasını kağıttan okumadığını belirten Zelenski, "İyi günler veya iyi akşamlar diyemem. Çünkü bazı insanlar için artık hiçbir gün iyi bir gün değil. Bugün, bazı insanların son günü olacak" dedi.

Zelenski, "Eşit muamele görmek için en iyi, en güçlü insanlarımız hayatlarını veriyor" dedi ve ekledi; "Kimse ülkemize ve özgürlüğümüze müdahale edemeyecek. Kimse bizi kıramayacak. Biz güçlüyüz; biz Ukraynalıyız" dedi.

Ukraynalı lider, "Biz çocuklarımızın hayatta kaldığını görmek istiyoruz. Bence bu adil bir istek. Hayatta kalmak; Avrupa'nın eşit üyeleri olmak için savaşıyoruz" diye konuştu.

"Daha öncesinde biz şenlikler için meydanlara çıkardık" diyen Zelenski, bu sabah Harkov'daki Özgürlük Meydanı'na atılan füzeyi hatırlattı.

"Siz olmazsanız yalnız kalırız" diyerek Ukrayna'nın AB'ye üyelik talebini tekrar dile getiren Zelenski, "Sizinle aynı olduğumuzu kanıtladık. O yüzden siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın, Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın. Bunu yaparsanız aydınlık, karanlığı yenecek" dedi. Ukrayna, aday üyelik başvurusunu dün imzalamıştı.

Konuşmanın sonunda parlamenterler Zelenski'yi uzun süre alkışladı.

Michel: AB Konseyi'nin başvuruya ciddi biçimde bakması gerek

Zelenski'den sonra konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Konsey'in Ukrayna'nın başvurusuna ciddi biçimde bakması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Michel, Kiev'in başvurusunun 'meşru' olduğunu söylese de AB ülkeleri arasında Ukrayna'nın üyeliği konusunda fikir birliği olmadığına dikkat çekere başvurunun büyük oranda "sembolik" olduğunu belirtti: "Bunun zor olacağını biliyoruz. Avrupa'da birçok farklı görüş var".

AP Genel Kurul salonundaki birçok parlamenter, yaka rozetleri, tişörtler ve posterlerle Ukrayna'ya destek verdi.