Rusya: Ukrayna'daki operasyonumuz hedefimize ulaşana kadar sürecek

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'daki operasyonunu sürdüreceğini" ifade etti.
Şoygu, "Moskova'nın ana hedefi kendini Batı'nın yarattığı tehditlerden korumaktır" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmediğini öne sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna konusunda anlaşmaya varılması için şartları olduğunu söylemişti:
"- Ukrayna'nın tarafsız kalması
- Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da egemenliğinin tanınması
- Ukrayna'nın silahsızlanması ve 'Nazi'lerden arınması".