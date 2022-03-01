Ukrayna: Daha fazla saldırı drone’u konusunda Türkiye ile temas hâlindeyiz

İngiliz medyasının sorularını yanıtlayan Prystaiko, Türk drone'ları ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Kendi saldırı drone’umuz yok, Kamikaze drone’u adını verdiğimiz bir türü üretmeye çalışıyoruz. Bu arada farklı ülkelerden keşif drone’ları kullanıyoruz. Daha fazla saldırı drone’u konusunda Türkiye ile temas halindeyiz. Türkiye bize bunları sağlıyor ama drone’ları etkili bir şekilde kullanmaktan halen uzağız. Yeterli ölçeğe ulaşabilmiş değiliz. Elimizde yeterince drone operatörü var ve bunlar şu anda halen Türkiye’de eğitim alıyorlar."