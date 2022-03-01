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Dünya

Ukrayna: Daha fazla saldırı drone’u konusunda Türkiye ile temas hâlindeyiz

"Elimizde yeterince drone operatörü var ve bunlar şu anda halen Türkiye’de eğitim alıyorlar."

01 Mart 2022 16:09

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Prystaiko, Rusya'nın işgaline ilişkin yaptığı açıklamalarda "Daha fazla saldırı drone’u konusunda Türkiye ile temas hâlindeyiz" dedi. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Prystaiko, Ukrayna ordu mensuplarının Türk yapımı saldırı drone'ları ile ilgili Türkiye'de hâli hazırda eğitim aldıklarını söyledi.

İngiliz medyasının sorularını yanıtlayan Prystaiko, Türk drone'ları ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Kendi saldırı drone’umuz yok, Kamikaze drone’u adını verdiğimiz bir türü üretmeye çalışıyoruz. Bu arada farklı ülkelerden keşif drone’ları kullanıyoruz. Daha fazla saldırı drone’u konusunda Türkiye ile temas halindeyiz. Türkiye bize bunları sağlıyor ama drone’ları etkili bir şekilde kullanmaktan halen uzağız. Yeterli ölçeğe ulaşabilmiş değiliz. Elimizde yeterince drone operatörü var ve bunlar şu anda halen Türkiye’de eğitim alıyorlar."

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