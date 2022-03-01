Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un BM konuşmasında 100'den fazla diplomat salonu terk etti

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Oturumu'na video konferansla konuşma yaptığı sırada 100’den fazla diplomat salonu terk etti.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, video konferans yöntemiyle bağlandı.

Lavrov’un konuşmasıyla 40 Batı ülkesinden ve Japonya gibi müttefik ülkelerden diplomatlar salonu terk etti.

Salonda kalanlar Rusya’nın BM Temsilcisi Gennady Gatilov, Suriye, Çin ve Venezuela temsilcileri oldu.

Lavrov, yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’ni Ukrayna’ya askeri yardım sağlayarak “Rusfobi çılgınlığına” kapılmakla suçladı.

Rusya’nın Ukrayna işgali bugün altıncı gününe girdi.