Canan Kaftancıoğlu, skandal restorasyon sonrası Galata Kulesi'ne gitti: IŞİD'in tarihi eserlere yaptığından farksız

164 yıl sonra İBB'nin elinden alınarak Vakıflar'a devredilen Galata Kulesi'nde yaşanan restorasyon skandalı sonrası Galata Kulesi'ne giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "IŞİD'in tarihi eserlere yaptığından farksız" dedi.

Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hilti ile yapılan yapılan çalışmalar sonucu duvarların tahrip olması tepkiye neden oldu. İBB suç duyurusunda bulunurken, görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatıldığını duyurdu.

Skandal görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bölgeye geldi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Galata Kulesi'ne yapılanları izleyince, IŞİD'in tarihi eserlere yaptığından daha farklı bir şey yapılmadığını gördüm" ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu içeriye girmek istediklerini ancak izin verilmediğini söyledi. Galata Kulesi'nin tüm Türkiye hatta dünya tarafından takip edilen kültüren bir miras olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, "Kentin dokusuna sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı, İBB'nin hukuki süreci başlattığını da sözlerine ekledi.

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