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Brad Pitt, aile içi şiddet soruşturmasından aklandı

Hollywood’un en ünlü çiftlerinden biri kabul edilen Angelina Jolie ile Brad Pitt, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 Eylül’de boşanma kararı almıştı

11 Kasım 2016 00:50

2005’ten bu yana süren ilişkilerini sonlandırma kararı alanarak magazine gündemini değiştiren Brad Pitt ve Angelina Jolie cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedaviye başlayan ve eylül ayında bir uçuş  sırasında 15 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Pitt, hakkındaki soruşturma sona erdi. Pitt'in şiddet uyguladığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

 

Ortak velayet talep etmişti



Pitt, mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde ortak velayet talebinde bulunmuştu. Jolie’nin avukatı, iki gün önce yaptığı açıklamada çiftin yaşları 8 ila 15 yaşlarındaki çocukların velayetinin annede kalması ve Pitt’in de aile terapilerine devam etmesi konusunda geçici anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
 

10 yıl sonar evlendiler



Oscar ödülü Jolie ve Pitt, 2005’te "Mr. & Mrs. Smith" filminin çekimi sırasında tanışmış ve birlikte yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinin ardından 2014’te evlenen çiftin üçünü Vietnam, Kamboçya ve Etiyopya’dan evlat edindikleri 6 çocuğu var.

Çiftin ilk biyolojik çocukları Shiloh-Nouvel, 2006’da Namibya’da dünyaya gelmişti. Çiftin ikiz bebekleri Vivienne Marcheline ile Knox Leon da 2008’de Fransa’da doğmuştu.

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