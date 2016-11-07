T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Angelina Jolie ve Brad Pitt sanat koleksiyonunu nasıl paylaşacak?

Wealth-X’e göre koleksiyonundaki eserlerin değeri 25 milyon dolar

07 Kasım 2016 16:13

Bugünlerde sanat dünyasını boşanmakta olan ünlü çift Angelina Jolie ve Brad Pitt’in sanat koleksiyonlarını nasıl paylaşacakları meşgul ediyor.

Koleksiyonda neler var?

Sanatak kültür sanat sitesi, Wealth-X’e göre 25 milyon dolar değerindeki sanat koleksiyonundaki eserleri derledi.

Dom Pattinson’ın Jolie ve Pitt’e evlilik hediyesi işi

1- Dom Pattinson

Çifte ilk Pattinson, bir arkadaşlarından gelmiş. Banksy‘ye çok benzerliğiyle gündeme gelen Pattinson, çiftin Güney Fransa’daki şatosundaki yerini almakta zorlanmamış.

Neo Rauch’un bu resmi ünlü çiftin koleksiyonunda

2-Neo Rauch

Nereden nereye? Leipzig okullu Alman sanatçı Rauch’u çiftin 2009 Basel sanat fuarında almasını, ünlü koleksiyoner Eli Broad sağlamış. Büyük baskı yapmış hatta. Wall Street gazetesine göre Broad, Pitt’e Rauch’dan bir sürü resmi olduğunu onların da hemen bir tane edinmelerinin şart olduğunu anlatmış.

Schoony’nin tek seveni Jolie ve Pitt değil!3-Schoony

Tek ünlü çift onlar değil. Başka ünlüler de Schoony‘yi seviyor. Mesela ünlü müzisyen Damon Albarn. Bütün ünlülerde onun asker çocuğundan bulunuyor.

Sanatçı yıllarca Amerikan film endüstrisinde çalıştı.

-

-

-

Banksy’nin Love is in the Air’i4-Banksy

Daily Mail gazetesine göre çift Banksy sahibi olmak için iki milyon dolar harcadı. Brad Pitt ile Banksy’nin iyi arkadaş oldukları sık sık görüştükleri söylentiler arasında.

-

-

-

Marcel Dzama’dan Kraliçeler5-Marcel Dzama

New York balesi için yaptığı sahne tasarımlarıyla parlayan Kanadalı sanatçıyı, Jim Carrey, Gus Van Sant de seviyor.

-

-

-

-

6-Richard Serra

Koleksiyonun en entelektüel ismi, ağır topu Richard Serra.   Jolie-Pitt koleksiyonunda heykellerinin yanısıra desenleri de bulunuyor.

Ed Ruscha7- Ed Ruscha

Ed Ruscha‘yı sık sık gittikleri Berlin’deki Sprueth Magers galerisinden almışlar.

 

 

ETİKETLER

Angelina JolieBrad Pittsanat koleksiyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24