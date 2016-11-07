Angelina Jolie ve Brad Pitt sanat koleksiyonunu nasıl paylaşacak?

Bugünlerde sanat dünyasını boşanmakta olan ünlü çift Angelina Jolie ve Brad Pitt’in sanat koleksiyonlarını nasıl paylaşacakları meşgul ediyor.

Koleksiyonda neler var?

Sanatak kültür sanat sitesi, Wealth-X’e göre 25 milyon dolar değerindeki sanat koleksiyonundaki eserleri derledi.

1- Dom Pattinson

Çifte ilk Pattinson, bir arkadaşlarından gelmiş. Banksy‘ye çok benzerliğiyle gündeme gelen Pattinson, çiftin Güney Fransa’daki şatosundaki yerini almakta zorlanmamış.

2-Neo Rauch

Nereden nereye? Leipzig okullu Alman sanatçı Rauch’u çiftin 2009 Basel sanat fuarında almasını, ünlü koleksiyoner Eli Broad sağlamış. Büyük baskı yapmış hatta. Wall Street gazetesine göre Broad, Pitt’e Rauch’dan bir sürü resmi olduğunu onların da hemen bir tane edinmelerinin şart olduğunu anlatmış.

3-Schoony

Tek ünlü çift onlar değil. Başka ünlüler de Schoony‘yi seviyor. Mesela ünlü müzisyen Damon Albarn. Bütün ünlülerde onun asker çocuğundan bulunuyor.

Sanatçı yıllarca Amerikan film endüstrisinde çalıştı.

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4-Banksy

Daily Mail gazetesine göre çift Banksy sahibi olmak için iki milyon dolar harcadı. Brad Pitt ile Banksy’nin iyi arkadaş oldukları sık sık görüştükleri söylentiler arasında.

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5-Marcel Dzama

New York balesi için yaptığı sahne tasarımlarıyla parlayan Kanadalı sanatçıyı, Jim Carrey, Gus Van Sant de seviyor.

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6-Richard Serra

Koleksiyonun en entelektüel ismi, ağır topu Richard Serra. Jolie-Pitt koleksiyonunda heykellerinin yanısıra desenleri de bulunuyor.

7- Ed Ruscha

Ed Ruscha‘yı sık sık gittikleri Berlin’deki Sprueth Magers galerisinden almışlar.