Azra Akın: Charlize Theron ve Brad Pitt'in hocasından oyunculuk eğitimi aldım

Oyunculuk eğitimi almak için Amerika’ya giden 2002 Miss World Dünya Güzeli Azra Akın, yaklaşık 3 aylık eğitimin ardından İstanbul’a döndü.

CNN Türk'ün haberine göre; önceki gün alışveriş yaparken görüntülenen Azra Akın, dünyaca ünlü eğitmen Ivana Chubbuck'dan eğitim aldığını söyleyerek; “Charlize Theron, Brad Pitt” gibi dünyaca ünlü oyunculara oyunculuk dersi eğitimi veren bir hocayla çalışmaktan dolayı son derece mutlu oldum ve oyunculuk üzerine bana çok şey kattı diyebilirim. Bana göre öğrenmenin sonu yoktur, ‘yok oyunculuğu bilmiyordu da o yüzden eğitim almaya gitti' değil konu. Ben de kendimi yenilemek için, geliştirmek için ve daha iyi olmak için bir yatırım yaptım oraya gittim” dedi.