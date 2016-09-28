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Magazin

Facebook’ta ‘Brad Pitt’ tuzağı!

Uzmanlar, bağlantıya tıklayan kullanıcıların hesaplarının hackerlarının eline geçebileceği uyarısında bulundu

28 Eylül 2016 18:52

Magazin gündeminden düşmeyen Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin boşanması, hackerlara da malzeme oldu. Hackerlar 'Brad Pitt hayatını kaybetti' başlığıyla Facebook'ta paylaştıkları sahte makale ile sosyal medya kullanıcılarını hedefe aldı. Uzmanlar, bağlantıya tıklayan kullanıcıların hesaplarının hackerlarının eline geçebileceği uyarısında bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Pitt-Jolie çiftinin boşanmasının magazin gündeminde yarattığı popülariteden faydalanmak isteyen hackerlar, son günlerde Facebook'ta yer alan "Brad Pitt hayatını kaybetti" başlıklı sahte bir makale paylaşarak kullanıcıları tehlikeye attı.

Fox News uzantılı gibi görünen linkin gerçekle alakası yok. Ancak kullanıcılar bu bağlantıya tıkladıklarında bilgilerini tehlikeye atabilecek bir adrese yönlendiriliyor. 

Siber güvenlik uzmanları bu bağlantılara tıklayan kullanıcıların Facebook hesaplarının hackerların eline geçebileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle söz konusu linke tıklanması durumunda ilk iş olarak Facebook şifresinin yenilenmesi tavsiye ediliyor.

 

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