"Brad Pitt bekâr" kampanyası, indirimler başladı

Norveç Havayolları Angelina Jolie- Brad Pitt ayrılığını fırsata çevirdi. Şirket, Brad Pitt’in artık bekâr olduğunu belirten reklam kampanyası ile uçak bileti satışlarını artırmayı hedefliyor.

Hollywood’un altın çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin ayrılığı Reklam sektöründe de bir numaralı malzeme haline geldi.

Sürpriz boşanma kararının ardından bu durumu fırsata çevirmek isteyen şirketler harekete geçti. Norveç Havayolları ‘Norwegian Air’, Pitt’in artık bekâr olduğunu belirten bir reklam ile uçak bileti satmaya başladı. Norwegian Airways, Verdens Gang adlı Norveç gazetesine tam sayfa reklam verirken, ilan İngilizce olarak bazı yabancı ülkelerin basınında da yer aldı.

Şirket ilanında Brad Pitt’in şu an bekâr olduğunu belirterek, “Onun kalbine giden en hızlı yol bizim Amerika’ya olan direkt uçuşlarımız” ifadelerinde bulunuldu. Şirket, verdiği ilanda Los Angeles’a uçuşların 169 sterline (650 TL) düşürüldüğünü de duyurdu.

Havayolu şirketinin İletişim Direktörü Lasse Sandakerveien, “Bizim ekibin ortaya attığı bir fikirdi. Ben de doğrudan uçuşların tanıtımını yapmak için iyi bir fikir olduğunu düşündüm” dedi.

Reklam sosyal medyada da geniş yankı buldu.