Bombacı Seher Çağla Demir, emniyetin yüz tanıma sisteminde kayıtlı çıktı

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, bombacı Seher Çağla Demir’in emniyetin yüz tanıma sistemine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Kızılay’daki patlamayla ilgili şu an 14 kişinin gözaltında sorgusu sürüyor. Saldırının Ankara organizasyonunu yürüttüğü ifade edilen V.A. ile birlikte 4 kişi ise her yerde aranıyor. Patlama yerinde bulunan bir bacağın A.’ya ait olabileceği iddia edilmişti. Bu kapsamda A.’nın ailesinden DNA örneği alındı, ancak bu parçayla eşleşmedi. Bu nedenle, saldırının kilit ismi A.’nın kaçtığı değerlendiriliyor. V.A.’nın olaydan sonra kaçmak için kullandığı düşünülen kiralık araç Viranşehir’de terk edilmiş halde bulundu.

Saldırının kilit isimlerinden V.C.’nin ise Şanlıurfa’da gözaltına alındığı ve Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi. A., aracı Viranşehir’de bir galeriden satın aldı. V.A’nın yağma ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan 9 ayrı kaydı bulunduğu tespit edildi. V.A’nın Suriye’ye kaçtığı düşünülüyor.

Nerede yüklendi?

Bir süre sonra Öveçler’deki evden ayrılan A., 9 Mart’tan itibaren Demir ve Ünsal’ın Gaziosmanpaşa Mahallesi Boyabat Sokak’ta kiraladığı evde kalmaya başladı. Zanlılar, olay yerinde keşiflere de burada kalırken çıktı. Ankara genelindeki MOBESE kameralarını tarayan polis, patlama öncesinde üçlünün görüntüsüne Çamlıdere’deki otobanın MOBESE kayıtlarında ulaştı. Zanlıların patlayıcıları Çamlıdere, Kazan veya Kızılcahamam’da araca yükledikleri tezi üzerinde duruluyor. Bu kapsamda 3 ilçede çok sayıda operasyon düzenlendi. Boyabat Sokak’taki evi kiraladığı düşünülen bir kişi de gözaltına alındı.

Düzenek üzerinde

Araca yüklenen ve 300 kilo olduğu belirtilen bombanın haricinde terörist Demir’in üzerinde de bomba düzeneği olduğu tespit edildi. Patlamanın tesiriyle paramparça olan Demir’in kolu, Milli Eğitim Bakanlığı binasının üzerinde bulundu. Hakkında “terör örgütü üyeliği” suçundan yakalama kararı bulunan bombacı Demir’in emniyetin yüz tanıma sistemine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Demir’in buna rağmen güvenlik kameralarına takılmadığı öğrenildi.

Özgür Ünsal’ın ise araçta mı yoksa araç dışında mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Bu konuda iki senaryo var: İlk senaryoya göre, Ünsal aracı kullanıyordu, bombacı Demir ise yanında oturuyordu. Bu ihtimali güçlendiren veri ise Ünsal’ın cesedinin sağ tarafının büyük oranda hasar görmesi, sol tarafında ise ciddi bir bozulmanın olmaması. Buna göre, cesedi Atatürk Bulvarı’ndaki su havuzunda bulunan Ünsal’ın patlama öncesi kapıyı açtığı, araçtan fırladığı değerlendiriliyor. İkinci senaryo ise Ünsal’ın saldırı öncesi araçtan indiği ancak patlamanın etkisiyle hayatını kaybettiği yönünde.