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"Ankara'daki saldırıda 300 kilogramlık patlayıcı düzeneği kullanıldı"

Ankara saldırısında kullanılan patlayıcı türünün ne olduğu tespit edildi

16 Mart 2016 17:34

Ankara'da 37 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan terör saldırısında kullanılan araçta TNT, RDX, amonyum nitrar ve balmumu karışımı 300 kilogramlık patlayıcı düzeneğinin kullanıldığı tespit edildi.

NTV'nin haberine göre, 13 Mart Pazar günü Kızılay Güvenpark yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmada, kullanılan patlayıcı türü ve miktarı belirlendi.

Patlamanın olduğu noktada Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, ilk tespitlere göre, saldırıda TNT, RDX, amonyum nitrat ve balmumu karışımı 300 kilogramlık patlayıcı düzeneği kullanıldığı tespit edildi.

Araç içerisinde patlatılacak şekilde hazırlanan düzeneğin olay anında araç içerisindeki kadın terörist tarafından harekete geçirildiği belirlendi.

Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişinin sorgularının devam ettiği, şüphelilerden V.C.'nin, Şanlıurfa Viranşehir ilçesi Belediye Başkanının kardeşi olduğu kaydedildi.

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