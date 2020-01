Ankara saldırısında hayatını kaybeden sevgililer yan yana toprağa verildi

Ankara Kızılay’daki Güvenpark’ta bombalı araçla gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 37 kişiden Nusrettin Can Çalkınsın ve Zeynep Başak Gülsoy, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Güvenpark’ta 13 Mart’ta bombalı araçla yapılan saldırıda hayatını kaybeden 37 kişiden Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Nusrettin Can Çalkınsın için dün Ankara Hacı Bayram Veli Camisi’nde, sevgilisi Zeynep Başak Gülsoy için de Karşıyaka Camisinde tören düzenlendi.

Patlamanın olduğu gün, Nusrettin Can Çalkınsın, kendisi gibi hukuk okuyan kız arkadaşı Zeynep Başak Gülsoy’la buluşmuştu. Bombalı saldırı iki genci eve dönüş yolunda, el eleyken yakaladı. Üç yıldır birlikte oldukları ve evlilik hayalleri kurdukları öğrenilen Çalkınsın ile Gülsoy, birlikte can verdi. DHA’dan Gamze Kolcu’nun haberine göre, Törene, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ile MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da katıldı. Tabutunun üzerinde, gönül verdiği Trabzonspor’un renkleri vardı. Annesi Aynur, babası Şentürk ile kız kardeşi Umay Çalkınsın, yakınlarının desteğiyle ayakta durdu. Tabutun başından bir an olsun ayrılmayan anne, “Allah daha çok seviyormuş ki oğlumu bizden aldı” sözleriyle feryat etti.

Duvaklarla yolcu ettiler

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’un cenaze töreni ise Karşıyaka Camisi’nde yapıldı. Tabutunun üzerinde duvak, etrafında ailesi ve okul arkadaşları vardı. Tören sona erince Zeynep ile yan yana gömülen Çalkınsın’ın cenazesinin gelmesi beklendi. Annesi Asiye Gülsoy, “Terör kızımı aldı. Ben onsuz ne yaparım” diye ağladı. Gençler, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda yan yana defnedildiler. İki gencin annesi birbirlerine sarılarak ağlarken mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan arkadaşları, “Biz Zeynep ve Nusrettin’i birlikte tanıdık. Her zaman yan yanalardı, hiç ayrılmazlardı. Bugün de ayrılmadılar. Hayat dolu iki arkadaşımızı kaybettik” diye konuştu.