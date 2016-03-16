Ankara bombacıları saldırıdan 15 gün önce Gaziosmanpaşa'da ev kiralamış!

Türkiye’yi yasa boğan bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı Seher Çağla Demir ve Özgür Ünsal’ın, saldırıdan 15 gün önce Ankara Gaziosmanpaşa’da bir ev kiraladıkları ve saldırıda kullanan aracı da bu süreçte kullandıkları ortaya çıktı. İki teröristin apartmandakilerle iletişim kurmadıkları anlaşıldı.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, Gaziosmanpaşa Boyabat Sokağı’ndaki bir apartmanda bahçe katında bir ev kiraladıkları ortaya çıkan teröristlerin eve giriş ve çıkışları sadece buradan sağladıkları ve apartman giriş ve çıkışını hiç kullanmadıkları, 500 TL’lik evi de kısa süreliğine eşyalı olarak bin 400 liraya kiraladıkları belirtildi. Teröristlerin bu yüzden apartman sakinleri tarafından fark edilmedikleri belirtildi.

"Pastane açacağım"

Demir’in evden çok çıkmadığı, alışverişi Ünsal’ın yaptığı belirtildi. Adli Tıp’taki ceset üzerinde ikinci ismin Ünsal olup olmadığı araştırmaları hala sürüyor. Ancak emniyet ve tanıklar, ikinci ismin Ünsal olduğu üzerinde duruyor. Mahalledeki esnaf da emniyetin gösterdiği fotoğraflardan Ünsal’ı teşhis etti. Uyuşturucudan sabıkası olan Ünsal’ın alışveriş yaparken akıcı ve düzgün bir Türkçe’yle konuştuğu ve çok rahat gözüktüğü ifade edildi. Ünsal’ın berberde tıraş olurken, Edirne Keşanlı olduğunu anlattığı, saçlarını 3 numara kestirdiği kaydedildi. Kuaför çalışanı Emre Bike, Ünsal’ın Demir için “kız kardeşim” dediğini ve “Buraya kız kardeşimle birlikte geldik. İşlek bir yerde güzel bir pastane açacağım. Kızılay’da keşif yapacağım” ifadelerini kullandığını söyledi.

Kendisinin Cebeci tarafında pastane dükkanı açabileceğini, orada üniversiteli gençlerin bulunduğunu ve iyi iş yapacağını söylemesi üzerine Ünsal’ın kendisine, “Yok ben Kızılay’da açağım” dediğini anlattı.

Bir kişi daha şüpheli

Eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen Demir ile şüpheli Ünsal’ın Boyabat Sokak’taki apartmanın bodrum katında bulunan eve, bahçe katı girişini kullanarak girip çıktıkları, apartmandakilerle iletişim kurmadıkları anlaşıldı. Saldırının yapıldığı pazar günü de BMW marka aracın evin hemen yanına park edildiği, Demir’in temizlik yaptıktan sonra Ünsal’la birlikte araca bindikleri, birkaç saat sonra da patlamanın gerçekleştiği ortaya çıktı. Tanıklar, eve birkaç kişinin daha gelip gittiğini anlatırken emniyet birimleri, Demir’in erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen, eylemi organize ettiğinden kuşkulanılan bir kişi ile bağlantılarının peşine düştü.

5 bin lira alacağımız kaldı

Saldırıda kullanılan otomobilin sahibi olduğu için gözaltına alınan Adul Sevindir (63) ile eşi Seydi Sevindir, (70) oğlu ve damadı sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı. Aile, 18 bin lira karşılığında anlaştıkları otomobili galeriye satış için bıraktıklarını ancak kalan 5 bin lirayı alamadıkları için devrini yapmadıklarını ve saldırıyı duyunca şoke olduklarını ifade etti.

Saldırı olduğu gün polis baskın yaptı

Teröristlerin olay anında kullandıkları 34 plakalı, beyaz renkli BMW arabayı genellikle evin bitişiğinde bulunan cadde kenarına park ettikleri dile getirilirken, gece geç saatlerde Demir ve Ünsal dışında bir veya iki kişinin daha eve girip çıktıkları belirtildi. Bir semt sakini, gece geç saatlerde evine dönerken, teröristlerin kaldığı evde üç-dört kişinin olduğunu fark ettiğini anlattı.

Emlakçı kiralamış

Apartmanın hemen altında bulunan dükkanın sahibi ise, “Arabayı olayın olduğu pazar günü farkettim. Normalde hep benim park ettiğim yere baktığımda 34 plakalı BMW model bir araba gördüm. Genelde benim yerime park edenler misafirliğe gelenler oluyor. Öyledir diye düşündüm. Sonra baktım araba öğleden sonra park edilen yerden çıkış yapmış. Olaydan 3 saat sonra patlama olduğunu duydum. Sonra öğrendim ki bu arabaymış, şok oldum” dedi.

Esnaf, mahallede günlük ya da aylık ev kiralanmasının söz konusu olduğunu, bu nedenle mahallelinin de yeni gördükleri isimleri garipsemediklerini kaydetti. Teröristlerin de emlakçı aracılığıyla, kısa süreliğine tuttukları eve bu nedenle 500 TL yerine bin 400 TL ödemeyi kabul ettikleri kaydedildi.

Olay günü saat 15.00 sularında hafif sakallı orta boylu bir çocuğu gördüğünü belirten semt sakini Ümit Mıhçı, “Bahçede bir kadın temizlik yapıyordu. Üstünde siyah badi, altında koyu mavi renkte bir kot pantolon vardı. Evin bahçe tarafında yer alan sarı sarı şeyler dikkatimi çekti. Elinde süpürgeyle bahçenin etrafını temizliyordu. Bu arada elinde ise kırık sunta parçaları toplamış, o yerdeki adını koyamadığım sarı şeylerle birlikte o parçaları birkaç metre uzagındaki çöp konteynerine attı” dedi. Tanıklar, bu kişinin Demir olduğunu belirtiyor.

Kameraya el kondu

Bombalı saldırının gerçekleştiği gün polis ekiplerinin Boyabat Sokak’taki eve baskın yaptıkları öğrenilirken, dün de Olay Yeri İncele ekiplerinin evde çalışmalar yaptığı görüldü. Ayrıca ekipler, Özgür Ünsal’ın alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamera görüntülerine el koydu.

"Organizatör Demir’in sevgilisi" iddiası

Saldırıyı organize eden ismin, Demir’in erkek arkadaşı olduğu iddiası üzerinde de duruluyor. Bu kişinin hem aracın satın alınması hem araca bomba yerleştirilmesi, hem Demir’in eylemi yapması, hem de Demir’e Ankara’da Ünsal’ın eşlik etmesine yönelik organizasyonu yaptığı, bu süreçte yardımcılarının da olduğu değerlendiriliyor. Ünsal’ın, Demir’e mihmandarlıkla görevli olduğu, bombalı eylemden haberinin olmaması ihtimalinin de bulunduğu, bu nedenle eylem sırasında araçta iki kişinin bulunmuş olabileceği senaryoları da araştırılıyor.