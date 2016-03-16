"Ankara saldırısını planlayan şüpheli, süreci bitiren Ceylanpınar saldırısının da arkasındaki isim"

Ankara'da 37 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan patlamadaki üçüncü kişinin, Ceylanpınar'da iki polisin şehit edildiği saldırıyı planlayan kişiyle aynı isim olduğu iddia edildi. Ankara katliamını planlayan üçüncü kişi olduğu düşünülen failin lojistik güzergahı adım adım incelemeye alındı.

Karar'dan Fuat Atik'in haberine göre, ismi güvenlik nedeniyle açıklanmayan ve PKK’nın bölgedeki lojistik sorumlusu olduğu öğrenilen kişinin canlı bomba Seher Çağla Demir ile yanındaki İ.S.’yi yönlendirdiği, katliam hazırlıklarını yönettiği tespit edildi.

Canlı bomba Seher Çağla Demir, aracı satın alan İ.S. ile Kobani-Suruç hattı üzerinden Şanlıurfa’ya geçti. Kızılay saldırısından 35 gün önce 8 Şubat’ta Türkiye’ye sızan iki teröristi Şanlıurfa’da ismi güvenlik nedeniyle açıklanmayan PKK’nın bölgedeki lojistik sorumlusu karşıladı.

İ.S. ve canlı bomba Demir, Şanlıurfa’ya geldikten iki gün sonra sahte kimlikle GSM hattı satın aldı. GSM ve kamera kayıtlarından Demir ve İ.S'nin Şanlıufra-Mardin-Diyarbakır hattında mekik dokuduğu belirlendi.

Güvenlik birimleri, Ankara saldırısını gerçekleştiren faillerin 26 Şubat’ta Şanlıurfa’dan ayrılmadan önceki faaliyetlerini mercek altına alarak, şahısların üç GSM hattı değiştirdiğini tespit etti. Saldırıdan hemen önceki 16 görüşmenin incelendiği, bu görüşmelerden bazılarının Ceylanpınar saldırısını gerçekleştirerek Suriye’ye kaçıran PKK sorumlusu ile yapıldığı tespit edildi. Saldırının üçüncü faili yine Ankara’da İ.S. ile canlı bomba Seher Çağla Demir’in kalacağı evi de ayarladığı belirtildi.

Saldırıda asli fail olarak aranan ve aracı Diyarbakır’da satın aldığı belirlenen İ.S.’nin bomba düzeneğini Ankara’da hazırlayarak BMW marka otomobile yerleştirdiği öğrenildi. Canlı bomba Demir’le birlikte patlamadan önce aracın içinde tespit edilen Zonguldaklı Özgür Ünsal’ın, olay yerinde parçaları bulunan 9. ceset olduğu da kesinleşti.

Patlamadan önce Ulus-Sıhhiye-Kızılay güzergahında ilerlerken kameralara takılan bomba yüklü araçta Demir ve Ünsal dışında 3. kişi olup olmadığı da araştırılıyor. Aracı görüntüleme ihtimali bulunan 81 güvenlik kamerası inceleniyor.