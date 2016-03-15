Doğmamış bebek de var, aynı aileden üç kişi de; Ankara saldırısında söndürülen hayatlar...

Ankara Kızılay'daki güvenpark'ta 13 Mart'ta bombalı araçla meydana gelen saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti. Onlarca insan yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ederken kimlik tespiti yapılanların cenazeleri ailelerin teslim edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında anne karnında doğmamış bebek de vardı. Aynı aileden insanlar da. Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerin hikâyeleri şöyle:

Anne karnındaki 6,5 aylık bebek de öldürüldü...

Bombalı saldırıda Kızılay’a doğacak bebeği için eşiyle alışveriş yapmak için gelen Songül Bektaş ağır yaralandı. Songül Bektaş’ın üzerine siper olan eşi hafif yaralandı. Karnındaki 6.5 aylık bebeğini kaybeden ve yoğun bakımda olan Bektaş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Aynı aileden 3 kişi; Muharrem Çermik, Bağdat Çermik, Perihan Çermik:

Sivas Divriğili Muharrem Çermik ile eşi Bağdat Çermik ve kızları Perihan Çermik, Tuzluçayır semtinde akraba ziyaretine gitmişlerdi. Ziyaretin ardından, Balgat’taki evlerine dönmek üzere Kızılay’da otobüs beklerlerken gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybettiler.

Berkay Baş:

Berkay Baş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. 14 Mart'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde toprağa verildi.

Ozancan Akkuş:

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Hazırlık Sınıfı öğrencisi Ozancan Akkuş da yaşamını yitirenler arasındaydı. Akkuş, 10 Ekim Ankara Garı patlamasında çok yakın arkadaşı olan Ali Deniz Uzatmaz’ı kaybetmiş, sosyal medyada, “Gözlerimizden akan yaş bile ellerinizdeki kanı temizleyemeyecek, o temiz adam her zaman sizin yakanızda, bizim kalbimizde kalacak” mesajını paylaşmıştı. Geçen yıl, ODTÜ’yü kazanan Akkuş’un olay günü, ailesine daha az yük olmak için verdiği özel dersin dönüşünde, Kızılay patlamasının kurbanı oldu. Akkuş’un kız arkadaşı hastane koridorlarında baygınlık geçirdi.

Mehmet Emre Çakar: Karaciğer bekliyordu

Lise öğrencisi Mehmet Emre Çakar, 16 yaşındaydı. Patlama sırasında Balgat’taki evine gitmek üzere otobüs bekliyordu. Çakar ile iki ablasının karaciğer hastasıydı, bu nedenle ailesi çocuklarının tedavileri için Kütahya'dan Ankara'ya taşınmışlardı. Çakar’a önümüzdeki günlerde babasından karaciğer nakli yapılacaktı.

Destina Peri Parlak:

16 yaşındaki Destina Peri Parlak Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi. Saldırıdan önce sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında bir kafede görülüyor. Destina, babası Metin Parlak’ı annesi kendisine 2 aylık hamileyken trafik kazasında yitirmiş. Destina’ının bir yakınının, bir televizyon kanalında öfkesini “Yerin dibine batsın iktidarınız” diye dile getirmesi büyük yankı yarattı.

Elvin Buğra Arslan

Elvin Buğra Arslan 23 Kasım 1996'da Ankara'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara'da lise eğitimini ise Gazi Çiftliği Lisesi'nde tamamladı 2014'te Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde lisans eğitimine başladı. Bir yıl yabancı dil eğitimi aldıktan sonra, birinci yılına devam etmekteydi. Ortaokul yıllarında müzik eğitimi aldı. Lisede amatör olarak müzik yapıyordu. Önce Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında basketbol, sonrasında Gençlerbirliği Spor Kulübü altyapısında futbol oynadı. Felsefe, tarih ve mitolojiyle ilgilendi, bu alanlarda araştırmalar yaptı.

Eski CHP Keçiören İlçe Başkanı Mehmet Yurtsever:

Mehmet Yurtsever, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keçiören eski ilçe başkanıydı. CHP'nin bir etkinliğine katıldıktan sonra, Kızılay'dan Balgat'taki evine gitmek üzere Güvenpark'taki dolmuş durağına gelmişti.

Kemal Bulut

Kemal Bulut, Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babasıydı. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'yle Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı maç öncesi takımı kamp yaptığı otelde ziyaret etmiş ve daha sonra karşılaşmayı da tribünden takip etmişti.

Hukuk öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy ve Nüsrettin Can Çalkınsın

Zeynep Başak Gülsoy ve Nüsrettin Can Çalkınsın hukuk fakültesi öğrencileriydi, sevgililerdi. Üniversiteli gençler, akşam vakti evlerine dönerken Güvenpark önünde otobüs bekliyordu. Nüsrettin Can Çalkınsın, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sınıf öğrencisiydi.

Feyza Acısu

Feyza Acısu 20 yaşındaydı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencisiydi. Yakınları Feyza'nın Kızılay'da kurstan çıkmış ve evine dönmek için durakta beklediğini söyledi. 14 Mart'ta Karşıyaka Camisi'ndeki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.

Elif Gizem Akkaya

Orman Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Fahrettin Akkaya, 20 yaşındaki kızı Elif Gizem Akkaya’yı patlamada kaybetti. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okuyan Elif Gizem, Maltepe’de bilgisayar kursuna gidiyordu. Olay günü Çukurambar dolmuşlarına gitmek için metrodan çıktığı anda patlamaya yakalandı.

Turgay Bulut:

Ankara’nın Haymana ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Turgay Bulut taksicilik yapıyordu. 14 Mart'ta Haymana'da toprağa verildi

Dorukhan Yusuf Özdemir

Dorukhan Yusuf Özdemir, Ankara Altınel Spor Kulübü Genç Basketbol Takımı kaptanıydı. 18 yaşındaki Özdemir’in ölümüyle ilgili açıklama yapan Türkiye Basketbol Federasyonu, 1998 doğumlu Özdemir’in cenazesinin 15 Mart'ta kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceğini duyurdu.

Eyüp Ensar Ulaş

Gölbaşı İlçesi’ne 40 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi’nde oturan ve Sıhhiye’de akrabası Cahit Vural’ın işlettiği çay ocağında çalışan Eyüp Ensar Ulaş, dün akşam iş çıkışı Balgat’taki evine gitmek için EGO otobüsüne bindi. Evli ve 2 çocuk babası Ulaş, Atatürk Bulvarı’nda Güvenpark önünde bombalı aracın patlatılması sonucu otobüste yaşamını yitirdi.

Kerim Sağlam

Kerim Sağlam, 23 yaşındaydı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencisiydi. Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan annesi Fatma Sağlam, Ankara'da yaşayan kızı Pınar Sağlam'ı ziyaret gelmişti. Kerim Sağlam da Sincan İlçesi'nde yaşayan ablasının evine gitmek için Kızılay'da otobüs durağında bekliyordu.

Nevzat Alagöz

42 yaşındaki Iğdır doğumlu Nevzat Alagöz polis memuruydu. 2 çocuk babası Alagöz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçında görevli olarak bulunduktan sonra evine gitmek isterken gerçekleşen saldırıda hayatını kaybetti.

Murat Gül

Murat Gül, 26 yaşındaydı. Hazine Müsteşarlığında özel güvenlik görevlisiydi. Fazla mesaiye kaldıktan sonra Etlik'teki evine gitmek üzere durakta otobüs bekliyordu. Gül’ün ismi, sosyal medyada uzun süre kayıp isimler arasında yer aldı. Keçiören Esertepe’de yaşayan Gül’ün ailesi oğullarından uzun süre haber alamadı. Ailesi gece boyu hastaneleri dolaştıktan sonra, son çare olarak Adli Tıp’a geldi. Oğullarının orada olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

Atakan Eray Özyol

Ankara’daki saldırıda ölen Atakan Eray Özyol, 15 yaşındaydı. Gölbaşı Doktor Şeraffettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Eray Özyol’un cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hamide Sibel Çetinkaya

Hamide Sibel Çetinkaya, Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı Bilgi Edinme Merkezi'nde çalışıyordu. 55 yaşındaydı. Eşini üç yıl önce kanserden kaybetmişti. İki kız çocuğu vardı. Cebeci'de oturan annesini ziyaretten dönüyordu. Kızılay’da metrodan indikten sonra evine gitmek üzere minibüse binecekti. Ankara Karşıyaka Camisi’ndeki 14 Mart’ta düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Mehmet Alan:

Aksaray’ın Sultanhanı Beldesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Mehmet Alan Maden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) ait Tabiat Tarihi Müzesi’nde çalışıyordu.

Oğuzhan Dura

Oğuzhan Dura, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi olarak çalışıyordu. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde başmüfettiş olan Oğuzhan Dura da Güvenpark'taki saldırıda hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin" dedi.

Erdem Soydan

Erdem Soydan, ticari taksideyken patlama yaşandı.

Kemal Kalıç

Emekli Uzman Çavuş Kemal Kalıç’ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Kırıkkale merkeze bağlı Hasandede köyüne götürüldü. Kalıç'ın cenazesi, öğle vakti Hasandede Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Taner Kılıç

Patlama esnasında Kızılay’da bir iş yerinde çaycılık yaparken hayatını kaybeden Taner Kılıç Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Ali Şeyhli köyüne götürüldü.

Sümeyra Çakmak:

Sümeyra Çakmak, 22 yaşındaydı. Fatih Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuydu. Yüksek lisans yapıyordu. KPSS için kursa giderken durakta beklediği sırada patlama yaşandı. Zonguldak Ereğli'de yaşayan ailesi kimlik tespiti için Ankara'ya geldi.

Ferah Önder

Ferah Önder, mühendisti. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığında görev yapıyordu. Eşi Orhan Önder de patlamada ağır yaralandı.

Cemal Özdiker

Cemal Özdiker, 58 yaşındaydı. Otobüs durağında beklerken patlama yaşandı.

Yaşar Durakoğlu

Yaşar Durakoğlu, 69 yaşındaydı. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi Müdür Yardımcılarındandı. Sanat Tarihi öğretmeniydi.

Ayşe Bilgilioğlu

Ayşe Bilgilioğlu, Sivaslıydı. Eşiyle patlama yerindeydi. Eşi hastaneye kaldırıldı. Yakınları sosyal medyada kayıp olduğunu duyurduklarını Ayşe Bilgilioğlu'nun hayatını kaybettiğini paylaştı.

Hayatını kaybedenlerin hikâyeleri Cumhuriyet ve Bianet'ten alınmıştır