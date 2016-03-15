Ankara saldırısında babasını kaybeden Umut Bulut ilk kez görüntülendi

Ankara'da 37 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda Galatasaraylı Umut Bulut'un babası Kemal Bulut da vardı. Galatarasay kafilesi Kemal Bulut'un cenazesi için bugün özel bir uçakla tüm kafile Kayseri'ye geldi. Umut Bulut da taziye evinde acı haberi aldığı Florya'dan sonra ilk kez görüntülendi.

Umut Bulut'un oldukça yorgun ve bitkin görüldüğü fotoğrafta ailesi ve sevenleri de Bulut'u bu acı gününde yalnız bırakmadı.

Ankara'da yaşayan Kemal Bulut'un Gençlerbirliği-Galatasaray maçını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda izlediği, karşılaşma sonrası evine dönerken bombalı saldırının kurbanı olmuştu.