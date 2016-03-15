Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerden 13 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Kızılay’daki Güvenpark’ta 13 Mart’ta bombalı araçla meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı. Kimlik tespitinin ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen Elif Gizem Akkaya Giresun’da, Zeynep Başak Gülsoy, Destina Peri Parlak, Elvin Buğra Arslan, Cemal Özdiken, Dorukan Yusuf Özdemir, Fehmi Çetinkaya, Atakan Eray Özyol ve Nusrettin Can Ankara’da, Kerim Sağlam Tokat’ta, Ayşe Bilgilioğlu Sivas'ta, Mehmet Alan İstanbul’da, Ozancan Akkuş Gaziantep’te toprağa verildi.

Gizem Akkaya Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi 19 yaşındaki Elif Gizem Akkaya, Giresun’da toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan anne Gülten Akkaya, acıların son bulmasını istedi.

DHA'da yer alan habere göre, Elif Gizem Akkaya’nın cenazesi, bu sabah Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morgundan alınarak Keşap ilçesinin Gönüllü Köyü'ne getirildi. Köydeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Gönüllü Köyü camisine götürülen Akkaya’nın cenaze törenine Giresun Valisi Hasan Karahan, Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, THK Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Yıldırım Saldıraner, anne Gülten, baba Fahrettin Akkaya ile öğrenci arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Fahrettin Akkaya, taziyeleri kabul ederken anne Gülten Akkaya da kızının tabutuna sarılarak öptü. Kızının tabutunu okşayarak acıların son bulmasını isteyen anne Akkaya, “Allah sana şehitlik mertebesini, bana da şehit annesi olmayı nasip etti. Ben seninle gurur duyuyorum yavrum. Bak, herkes senin yanında. Sen benim gururumsun. Ben melek yüzlü şehidin annesiyim. Allahım onun kanını yerde bırakma, canilerin hepsini yok et. Kızımı bu durumlara düşürenlerin canını al. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkar. Bu acılar son olsun, evlatlar ölmesin. Benim kızım çok onurlu, gururlu, iyilik meleği bir kızdı. Onu yaktılar, beni yaktılar. Başkasını yakmasınlar. Tek suçu durakta otobüs beklemekti. Kim yaktıysa bizleri Allah da onları yaksın” diyerek gözyaşı döktü, eşi ile bildikte dua okudu.

İl Müftüsü Muhittin Oral’ın öğle namazından sonra kıldırdığı cenaze namazının ardından Elif Gizem Akkaya’nın cenazesi, aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Gelinlik duvağı ve Türk bayraklarıyla uğurlandılar

Güvenpark’taki otobüs durağına düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden terör kurbanları Karşıyaka Mezarlığı’ndaki cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Terör kurbanlarını genç kızların naaşlarının üzerlerine gelinlik duvağı örtülürken erkeklerin üzerine ise Türk bayrakları sarıldı.

Karşıyaka Mezarlığı Camisinde öğle namazı sonrası 8 terör kurbanı için kılınan cenaze namazında ölenlerin aileleri, arkadaşları ve yakınlarının acı ağıtları ve gözyaşları yürekleri dağladı.

Terör kurbanı Zeynep Başak Gülsoy, Destina Peri Parlak, Elvin Buğra Arslan, Cemal Özdiken, Dorukan Yusuf Özdemir, Fehmi Çetinkaya, Atakan Eray Özyol ve Nusrettin Can için kılınan cenaze namazı sonrası helallik isteyen Karşıyaka Camisi İmamı "Bilincimizi, dirliğimizi, birliğimizi bozmak isteyenlere meydan vermemeliyiz. Devletimiz milletimiz daim olsun. Kafirler, teröristler, hainler kati perişan olsun" şeklinde konuşarak dua okudu.

“Kızım seni babana emanet ediyorum”

16 yaşındaki Destina Peri Parlak’ın naaşı beyaz gelinlik duvağına sarılarak Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi. Annesi henüz kendisine 2 aylık hamileyken babasını trafik kazasında kaybeden Destina’nın Ayrancı Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisiydi.

Hayatta kızından başka hiçbir kimsesi olmayan anne Hacer Parlak, kızının gelinlik duvağı ve tuttuğu takım Beşiktaş atkısının örtüldüğü tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Anne Hacer Parlak, “Bu dünya çok güvensiz, ben seni daha güvenlik bir yere gönderiyorum yavrum. Seni babana gönderiyorum, baban bakacak sana bundan sonra. Ben sensiz ne yaparım, kime sarılacağım yavrum. Biri bana bunun bir şaka olduğunu söylesin” diye ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Annesi başucunda, arkadaşları bir an olsun ayrılmadı

Zeynep Başak Gülsoy’un annesi Asiye Gülsoy, kızının başucunda ayakta duracak dermanı olmadığı için bir tabureye oturtulurken, tören boyunca gözyaşı dökerek, “Kim verecek çocuğumun hesabını. Benim altın saçlı yavrumu nasıl toprağa verecem, nasıl" diye ağıtlar yaktı.

Arkadaşlarının, gelinlik duvağı ve Türk bayrağı örtülü tabutunun başından biran olsun ayrılmadığı törende gözyaşları hiç dinmedi.

“Gidin başka yerde siyaset yapın”

Elvin Buğra Arslan’ın Türk bayrağı ve Gençlerbirliği Spor Kulubü bayrağına sarılı naaşı önünde duran baba Yusuf Arslan, oğlunun fotoğrafına bakarak, “Oğlum gitti ama burada onlarca yüzlerce arkadaşı bugün Buğra oldu geldi. Öldüremeyecekler Buğraları, korkutamayacaklar bizleri” diye haykırdı.

Törene katılanlardan bir grup Başbakanlık tarafından gönderilen çelengi protesto ederek ters çevirirken, aynı zamanda hükümet aleyhine sloganlar atmaya başladılar. Bu sırada anne Nalan Arslan, protestocu gruba, “Susun. Burada siyaset yapmayın, gidin başka bir yerde yapın. Burası siyaset yeri değil, bizim acımız var” diye bağırdı.

Kerim Sağlam’a Tokat’ta veda

Saldırıda yaşamını yitiren 37 kişiden biri olan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Kerim Sağlam, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Turhal ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Fatma Sağlam çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü son sınıf öğrencisi olan Kerim Sağlam, annesi Fatma Sağlam'ın Ankara'da yaşayan ablası Pınar Sağlam'ı ziyaret etmesi üzerine, Eskişehir'den başkente gitti. Sincan ilçesinde yaşayan ablasının evine gitmek için Kızılay’da otobüs durağında bekleyen Kerim Sağlam, burada meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Ankara'da Adli Tıpta yapılan işlemlerin ardından talihsiz gencin cenazesi, dün akşam karayolu ile ilçenin Ray Mahallesi'nde bulunan cemevinin cenaze morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde cemevi önünde düzenlenen tören öncesi baba Hüseyin Sağlam taziyeleri kabul etti. Oldukça bitkin görüldüğü gözlenen baba Hüseyin Sağlam'a, Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Jandarma ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan, CHP Milletvekili Kadim Durmaz başsağlığı diledi. Baba Hüseyin Sağlam Vali Can'a, oğlunun annesi ve ablasını görmek için eğitimini sürdürdüğü Eskişehir'den Ankara'ya gittiğini ve ikinci günde arkadaşıyla akşam yemeği sonrası eve dönerken yaşanan saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Ben öleydim kardeşim"

Alevi dedesi tarafından alınan helalliğin ardından gözyaşlarını tutamayan anne Fatma, ablaları Pınar ve Damla Sağlam tabuta sarıldı. Oğlunun tabutuna elleri ile severek 'yavrum' diye gözyaşı döken anne Fatma Sağlam'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Abla Damla, 'Ben öleydim kardeşim ben öleydim', diğer ablası Pınar Sağlam ise, 'Kerim' diye gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra Turhal Belediyesiöne ait cenaze aracına konuldu. Bu sırada oğlunun tabutunun peşinden ayrılmayan anne Fatma Sağlam, "Yavrum İtalya'ya gidecektin, mekanın cennet olsun yavrum" dedi. Cenaze daha sonra şehir mezarlığına götürüldü. Burada İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar tarafından kılınan cenaze namazına il protokolü ve Kerim Sağlam'ın ailesi, yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze sırasında tabutun başına Türk bayrağı konuldu, anne Fatma Sağlam ve kız kardeşlerinin ise ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Kerim Sağlam burada toprağa verildi.

Bu arada okulunda oldukça başarılı olduğu öğrenilen Kerim Sağlam'ın öğrenci değişim programı kapsamında yakın zamanda İtalya'ya gitmeye hazırlık yaptığı öğrenildi.

Ayşe Bilgilioğlu, Sivas'ta toprağa verildi

66 yaşındaki Ayşe Bilgilioğlu'nun cenazesi, memleketi Sivas'ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı İğdecik Köyü'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ankara'da oturan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Bilgilioğlu, eşi Bahattin Bilgilioğlu ile birlikte Mamak'taki bir akrabalarının nişan törenine katıldıktan sonra Dikmen'de bulunan evlerine gitmek üzere Kızılay'a geldi. Durakta bekleyen çift bu sırada bombalı terör saldırısına yakalandı. Ayşe Bilgilioğlu yaşamını yitirirken, eşi Bahattin Bilgilioğlu yaralandı.

Ayşe Bilgilioğlu'nun cenazesi, Çankaya Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla bugün sabah saatlerinde Sivas'ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı İğdecik Köyü'ne getirildi. Bilgilioğlu'nun cenazesi burada köy muhtarlığı önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra köy mezarlığında Alevi Dedesi Sadık Ünal tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bilgilioğlu'nun cenazesi gözyaşları ve ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye Bilgilioğlu'nun çocukları Naci, Mehmet ve Ahmet Bilgilioğlu ile Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 çocuk annesi Ayşe Bilgilioğlu'nun yaz aylarında köye geldiği kışları ise emekli olan eşi Bahattin Bilgilioğlu ile Ankara'da yaşadığı öğrenildi.

Bu arada aynı olayda yaralanarak Ankara Numune Hastanesi'nde tedaviye alınan eşi Bahattin Bilgilioğlu'nun ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Alan İstanbul’da toprağa verildi

26 yaşındaki Mehmet Alan için İstanbul Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taziyeleri Baba Hacı Murat Alan kabul ederken Alan'ın arkadaşları ve yakınları tabutun başında bekledi. Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine taraftarı olduğu Karagümrükspor'un atkısı ve flaması konuldu. Baba Hacı Murat Alan ve dedesi Abdulbaki Alan, cenaze namazının ardından tabut başında bekledi. Dede Alan torunu için gözyaşı döktü.

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) ait Tabiat Tarihi Müzesi personeli olan Alan’ın cenazesi kılının cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlığa götürüldü.

Ali Deniz’in arkadaşı Ozancan Akkuş Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Ozancan Akkuş, memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ozancan Akkuş için, öğle vakti Bahaddin Nakıboğlu Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, AK Parti milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer, CHP Gaziantep milletvekili Mehmet Gökdağ, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Garnizon Komutanı Murat Soysal, Akkuş ailesi ile yakınları katıldı. Baba Mehmet Nuri Akkuş oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törene katılanların teselli ettiği acılı baba, gül bıraktığı oğlunun tabutu başında terörü lanetledi. Tabut başında güçlükle ayakta duran Akkuş, cenaze namazı sonrasında oğlunun tabutuna sarılarak, ‘ah yavrum ah’ diyerek ağıt yaktı. Anne Senem Akkuş da sinir krizi geçirirken gözyaşı döktü.

Ozancan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada Ozancan’ın arkasından gözyaşı döken yakınları, ‘gitme Ozan’ım’ diyerek cenaze aracını takip etti.

ODTÜ’lü Ozancan’ın cenazesi törenin ardından Asri Mezarlık’taki aile mezarlığına defnedildi.

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