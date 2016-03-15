Ankara saldırısında hayatını kaybeden Umut Bulut'un babası, oğlunu son kez böyle izledi

Ankara'daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut'un, sarı kırmızılı takımın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşma sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Umut Bulut'u tribünden selamlayan Kemal Bulut, maç sonunda oğlunun yanına inmedi. Çevresindekilere,"Ben şimdi Umut'u göremem, burası çok kalabalık ve aşağısı da yoğundur ben eve gideyim" dedi

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Ankara'daki her maçında olduğu gibi sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele giderek oğlu Umut'la hasret gideren Kemal Bulut, daha sonra karşılaşmayı izlemek için 19 Mayıs Stadı'na gitti. Karşılaşma başlamadan önce babasını tribünde gören Umut Bulut o yöne doğru giderek uzaktan da olsa babasını son kez görmüş oldu. Misafir tribününde Gençlerbirliğili eski futbolcu ve yöneticiler ile ilk 18'e giremeyen Galatasaraylı oyuncuların olduğu yerde maçı izleyen Kemal Bulut yenilen gole üzüldü, atılan golde sevinç yaşadı.

"Ben şimdi Umut'u göremem"

Umut Bulut'u tribünden selamlayan Kemal Bulut, maç sonunda oğlunun yanına inmedi. Çevresindekilere,"Ben şimdi Umut'u göremem, burası çok kalabalık ve aşağısı da yoğundur ben eve gideyim" dedi. Baba Bulut bu sözlerinin ardından evinin yolunu tuttu.

Yüzüncü Yıl mahallesindeki evine gitmeden önce işyerine bir bakmak isteyen Kemal Bulut, oğlunun kendisi için açtığı oto kuaförüne uğramak istedi. Stattan çıktıktan sonra taksiye bindiği anlaşılan Kemal Bulut, patlamanın olduğu bölgeden geçerken acı olay meydana geldi.