Ankara'daki patlamada Galatasaraylı Umut Bulut'un babası da yaşamını yitirdi

Ankara'da dün akşam meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 37 kişi arasında Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut'un da olduğu ortaya çıktı.

Umut Bulut'un, babasının yaşamını yitirdiği haberini bugün 11.00 sularında antrenman için geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı.

Acı haberle yıkılan milli futbolcu hemen Ankara'ya hareket ederken, bütün takım arkadaşları büyük şok yaşadı.

Ankara'da yaşayan Kemal Bulut'un Gençlerbirliği-Galatasaray maçını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda izlediği, karşılaşma sonrası evine dönerken bombalı saldırının kurbanı olduğu belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre ise, Umut Bulut'un babasının hayatını kaybettiğinin öğrenilmesinden sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek idman iptal edildi. Ayrıca tüm takım, yarın Kemal Bulut'un Kayseri Yeşilhisar'da ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına gitme kararı aldı.

Galatasaray kafilesi, yarın saat 11.30'da kalkacak özel uçakla Kayseri'ye gidecek. Sarı-kırmızılı camia, milli futbolcunun Bulut'un bu acı gününde onun yanında olacak.