Ankara'daki teröre dünyadan tepki

Avrupa Birliği (AB), Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı

açıklamada, Türkiye'nin ve Türk halkının yanında olduğunu bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın ortak açıklamasında “Küresel terör tehdidiyle mücadele için uluslararası işbirliğini hızlandırmaya olan güçlü taahhüdümüzü yineliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Ankara'daki terör saldırısını kınadı. BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada Ban, BM'nin bu zor dönemde Türk halkı ve hükümetine olan desteğini ve dayanışmasını sürdüreceğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını bildirdi ve NATO müttefiklerinin “Türkiye ile dayanışma içinde ve terörün her türlüsüyle mücadelede kararlı” olduklarını kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü

Ned Price, yaptığı yazılı açıklamayla Ankara'daki terör saldırısının ABD yönetimi tarafından “şiddetle” kınandığını belirtti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, başkentte yaşanan patlamanın ardından resmi Twitter hesabından, “Ankara ve Fildişi Sahilleri'nde yaşanan kahredici terör saldırılarından ötürü dehşete düştüm. Düşüncelerim, olaylardan etkilenenlerle birliktedir” yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkesinin terörlemücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamada ise “Putin, Ankara’da yaşanan terör saldırısını şiddetli biçimde lanetliyor. Rus lider, birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir saldırıdan daha etkilenen Türk halkıyla birlikte yas tutuyor” denildi.

ABD Büyükelçiliği'nden uyarı açıklaması Ankara'daki patlamanın ardından sosyal medyada birçok kullanıcı

tarafından paylaşılan ve ABD'nin Ankara'daki vatandaşlarını olası bir terör saldırısına karşı uyardığı metin hakkında ABD

Büyükelçiliği’nden açıklama geldi.

Büyükelçiliğin Twitten hesabından “ABD Büyükelçiliği'nin Ankara'daki ABD vatandaşlarına yönelik mesajı hakkında Türk basınında yer alan spekülasyonlara ilişkin gerçekler şöyledir” başlığıyla şu bilgiler paylaşıldı:

“ABD Büyükelçiliği geçtiğimiz hafta sosyal medyada dolaşan ve Türk hükümeti kaynaklı olduğu belirtilen bir uyarı mesajı yoluyla bir tehdit bilgisinden haberdar olmuştur. Söz konusu uyarıyı Türk makamlarıyla teyit eden büyükelçilik, Türk hükümetinden herhangi bir tehdit bilgisiedindiğimizde rutin olarak yaptığımız şekilde, aralarında hem devlet

görevlileri hem de sivillerin bulunduğu Ankara'daki tüm ABD

vatandaşlarına ve ABD Büyükelçiliği'nin tüm çalışanlarına yönelik bir bilgi notu yayınlamıştır.”

ABD Büyükelçiliği 11 Mart’ta yayınladığı açıklama ile Ankara’daki ABD vatandaşlarını, “kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri veçevrelerine dikkat etmeleri” yönünde uyarmıştı. Açıklamada, “Ankara’nın Bahçelievler bölgesindeki Türk hükümet binaları ve konutlarına yönelik potansiyel bir terör saldırısı bilgisi alındığı, ABD vatandaşlarının bu bölgeden uzak durmaları” belirtilmişti.