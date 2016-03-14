Demirtaş: Ankara'da 5 ay içerisinde 3 büyük patlamada oldu; bir kere de siz hesap verin!

Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ülkenin başkentinde 5 ay içerisinde 3 büyük patlama oldu, AKP'yi bundan dolayı kutluyoruz mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bir kere de siz hesap verin. Yeter artık" dedi.

Patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Demirtaş’ın Meclis'teki açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Doğrudan sivilleri hedef alan bir terör saldırısı. Partim adına, arkadaşlarım adına bir kez daha açıkça kınadığımızı, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Sığınabileceğimiz tek şey kardeşlik, eşitlik, adalet duygularımızdır. Bizi güvenlik altına alabilecek tek şey budur. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum. Umut ediyorum ki ölü sayısında artış olmaz, yaralılar bir an önce sağlığına kavuşur. Kitleyi hedef alan saldırılar geçekleşti. Parti olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yeni değil her gün yeni acılar yaşanıyor. Diyarbakır, Sur, Cizre, Yüksekova'da…acılar yaşanıyor.

"Ülke acıda ortaklaşmada maalesef ki başarılı olamıyor. Acı da bile neden ortaklaşamadığımızı sorgularken öncelikle hükümetin aynada kendisine bakması lazım. Katliamlar, saldırılar, ölümler oluyor. Hükümetin yaptığı tek şey, kınamak. AKP, herkesi hükümet çizgisinde buluşmaya davet emek dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Sanki hiçbir siyasi sorumlulukları yok. Sanki ülkeyi kendileri yönetmiyor, iktidarda değiller. Olup bitenle ilgili en küçük bir sorumlulukları yok. Sütten çıkmış ak kaşık onlar, geriye kalan herkes suçlu."

"Kutluyoruz mu diyeceğiz?"



"Ülkenin başkentinde 5 ay içerisinde 3 büyük patlama gerçekleşti AKP'yi bundan dolayı kutluyoruz mu diyeceğiz, ne diyeceğiz? Tek bir uyarımızı dikkate almayan, muhalefet ile ortaklaşma çağrılarına kapılarını kapatan 14 yıldır bildiğini okuyup 'içeride ve dışarıda sadece savaş, sindirme politikaları ile sonuç alacağım' diyen ülkede muazzam bir kutuplaşma, kamplaşma yaratan hükümet hiç mi sorumlu değil. Kaç aydır ülkenin başkenti emniyet müdürsüz. Kim atayacak HDP olarak biz atayalım. Sorumlu bizsek. Böyle bir şey olabilir mi? ülkenin her yerinde kan akıyor. Beyefendilerin halka hesap verme gibi bir niyetleri bile yok. Bütün bu olanlardan sonra hala hesap soruyorlar. Hala sen, öbürü hesap vereceksin."



"Bir kere de siz hesap verin"



"Bir defa da siz hesap verin Allah aşkına siz hesap verin mahcup olalım. Yeter artık. O kadar övünürsünüz 'yol yaptık'. Ülkede olumsuz bir şey olur çıkıp özür dilemezseniz. Sorumluluk bizde erdemini göstermezseniz. Günah keçisi biz oluyoruz."