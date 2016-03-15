ODTÜ'de binler Ankara katliamı için yürüdü: Ölüm değil, yaşam istiyoruz!

Ankara’daki terör saldırısında yaşamını yitiren ODTÜ öğrencileri Ozancan Akkuş ve Berkay Baş için rektörlüğün çağrısıyla anma düzenlendi. Düzenlenen tören öncesi yürüyüş yapan yüzlerce öğrenci “Savaş Değil Barış, Ölüm Değil Yaşam İstiyoruz” dedi. Rektör Ahmet Acar, öğrenciler için kampüs içinde bir orman oluşturacaklarını duyurdu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Ankara’da pazar günü yaşanan katliamda ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü Hazırlık öğrencisi Ozancan Akkuş ve Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berkay Baş hayatını kaybetmiş. İki öğrenci Fizik Bölümü önünde anıldı.

Öğrenciler anmaya Baş’ın eğitim gördüğü Metalurji Malzeme Bölümü ve Akkuş’un öğrenci temsilcisi olduğu Yabancı Dil Hazırlık Binası önünden iki koldan yürüyerek katıldılar. Hazırlık önünden gerçekleşen yürüyüşte sık sık savaş politikaları protesto edildi. Mühendislik fakültelerinden ise sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Anmaya “Savaş Değil Barış İstiyoruz” yazılı pankartla katılan öğrenciler anma esnasında da sık sık “Berkay Baş Ölümsüzdür”, “Ozancan Akkuş Ölümsüzdür”, “Katliamlar Ülkesi Olmayacağız” ve “Saray Savaş ODTÜ Barış İstiyor” sloganı attılar. Anma etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar’ın yanı sıra Ozancan ve Berkay’ın hocaları ve arkadaşları da konuştu. Rektör Acar, Ozancan ve Berkay için 10 bin ağaç dikeceklerini, onlar için bir orman oluşturacaklarını ifade etti. Konuşmalardan sonra anma öğrencilerin attığı barış sloganları ile son buldu.