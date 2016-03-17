Ankara'yı kana bulayan bombalı BMW'nin saldırıdan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, bombalı aracın saldırıdan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre fotoğrafta, 34 HGH 44 plakalı beyaz renkli BMW görülüyor. Uzmanların incelemesi sonunda saldırıyı gerçekleştiren Seher Çağla Demir, Vahit Kılıç ve Özgür Ünsal’ın fotoğrafın çekildiği sırada araçta oldukları belirlendi.

Fotoğrafta saçları sarı olan Demir’in ön koltukta oturduğu görülüyor. Araç, Kızılay’daki otobüs duraklarına yaklaştığı sırada patlatılırken saldırıyı yapan Demir ve Ünsal da olay yerinde öldü, Kılıç ise bulunamadı. İncelemeler sonunda Kılıç’ın cumartesi günü Ankara’da bir başka aracı kiraladığı, saldırıdan bir süre önce Demir ve Ünsal’dan ayrılarak bu araçla Ankara’dan çıkış yaptığı, aracın daha sonra Şanlıurfa’da terk edilmiş biçimde bulunduğu anlaşıldı. Kılıç’ın araçla kaçtığı, pazartesi günü aracı kiralayan firmanın ihbarıyla anlaşıldı. Kılıç’ın ise Suriye’ye kaçmış olabileceği değerlendiriyor.

Demir patlattı

Saldırı sonrası olay yerinden toplanan ceset parçalarıyla, faillerin ailelerinden alınan DNA örnekleri eşleştirildi. Demir ve Ünsal’ın ailelerinden alınan DNA örnekleri, ceset parçalarıyla eşleşti. Kılıç’ın ailesinden alınan DNA örneğinin ise hiçbir parça ile eşleşmedi. Kafası parçalanan Ünsal’ın vücut bütünlüğünü büyük oranda koruması, bombanın basıncından etkilenmeyecek bir konumda oturduğu şeklinde yorumlandı. Demir’in ise vücut bütünlüğü bulunmuyor. Araç içinde patlatılacak şekilde hazırlanan düzeneğin de araç içindeki Demir tarafından harekete geçirildiği belirlendi.

Kılıç ayarladı

Kılıç’ın, Diyarbakır’da görüşmeler gerçekleştirdikten sonra saldırıdan önce Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan Demir’le birlikte Şanlıurfa’da buluştuğu anlaşıldı. 10 Ocak’ta Şanlıurfa’da bir galeriden, ruhsat sahibi İstanbul’da bulunan 34 HGH 44 plakalı 95 model beyaz renkli BMW satın alındı. Araç Kılıç’a ulaştırıldı. Kılıç, 12 Ocak’ta önce Diyarbakır’a gitti, buradan da 14 Ocak’ta tekrar Şanlıurfa’ya döndü. Kılıç, Diyarbakır’da görüşmeler yaptıktan sonra Gaziantep üzerinden 26 Şubat’ta Demir ile birlikte Ankara’ya geldi.

15 gün saklandı

İkili, Ankara’da bir süre uyuşturucudan sabıkası bulunan ancak örgüt kaydına rastlanmayan, Ankara’da yaşayan Ünsal’ın annesinin evinde kaldı. Daha sonra Milliyet’in görüntülediği ev kısa süreliğine kiralandı ve Demir 15 gün burada saklandı. Demir ile Kılıç’ın sevgili oldukları, bu iddiayı Ünsal’ın annesinin de doğruladığı bildirildi. Üçlünün, olaydan önce bazı geceler geç saatlerde Demir’le birlikte aynı eve girdikleri de kaydedildi.

Bomba Ankara’da yerleştirildi

Saldırıda kullanılan otomobile patlayıcılar, MOBESE kayıtlarına göre, çamlıdere’den Ankara il sınırlarına girildiği sırada yerleştirildi. Demir ile Ünsal ve Vahit Kılıç’ın Tekirdağ’da tanıştıkları da öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli sayısı da 14 oldu. Sorguları süren şüphelilerden V.C’nin de Şanlıurfa Viranşehir ilçesi Belediye Başkanının kardeşi olduğu kaydedildi. Bazı şüphelilerin de halen arandığı kaydedildi. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı anına ilişkin MOBESE görüntülerinin internette yayınlanması üzerine, bazı emniyet görevlileri hakkında “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın da saldırıyla ilgili tüm boyutların soruşturulması amacıyla müfettiş görevlendireceği öğrenildi.

300 kilogram patlayıcı

Saldırıda TNT, RDX, amonyum nitrat ve balmumu karışımı 300 kilogramlık patlayıcı düzeneği kullanıldı. AA’nın haberine göre, araç içerisinde patlatılacak şekilde hazırlanan düzenek olay anında araç içindeki kadın terörist tarafından harekete geçirildi.

Suriye’ye gitmiş

Seher Demir’in, 30 Kasım 2013’te BDP Gençlik Şöleni’ne katılmak için Diyarbakır’a gittiği, buradan Suriye’ye geçtiği de ortaya çıktı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak” suçundan baba C. Demir’in şikayeti üzerine 20 Aralık 2013’te açıldığı belirtilen davanın iddianamesinde, PKK/KCK’ya katılan Demir’in telefonlarının bir yıl dinlendiği, 6 Aralık 2013’te babasını telefonla arayarak “Suriye’de olduğunu söylediği” kaydedildi. İfadesi alınan baba C. Demir ve diğer kızı S. Demir, “Seher Çağla Demir’in Diyarbakır’a giderek burada PKK/KCK terör örgütüne katıldığını söylediği” anlatılan iddianamede, kişisel eşyalarının ise dosyadaki diğer bir sanık tarafından Diyarbakır’dan Bursa’ya, ardından bir PTT Şubesi’nden ailesinin yaşadığı Marmara Ereğlisi’ne gönderildiği anlatıldı. Bu eşyalar içinde Demir adına yazılmış bir mektubun bulunduğu ancak baba C.’nin “Bu yazı kızıma ait değil” dediği vurgulanıyor.Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın üçüncü duruşması, Kızılay’daki saldırıdan beş gün önce 8 Mart’ta görüldü. Duruşmada Demir’in eşyalarını ailesine gönderdiği iddia edilen sanığın ifadesi de alındı. Baba Demir’in şikayet ve delillerinin sorulması için talimat yazılmasına, ayrıca Seher Çağla Demir’in açık adresinin tespiti için, babasından, kızının varsa açık adresinin sorulması için yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 5 Nisan’a erteledi.

Ceylanpınar iddiası

Olayın failleri Demir, Ünsal ile firari Kılıç’ın, Şanlıurfa Ceylanpınar’da 22 Temmuz 2015’te kaldıkları lojmanda uyurken şehit edilen iki polisin faili 4 kişiyi Suriye’ye kaçıran PKK sorumlusuyla irtibatlı oldukları iddiası da dün bazı gazetelere yansıdı. Başsavcılık kaynakları, faillerin irtibatlı oldukları kişilerle ilgili araştırmanın sürdüğünü ancak bu bulguya henüz rastlanmadığını bildirdi.

32 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 10’u yoğun bakımda, 22’si servislerde olmak üzere 32 yaralının tedavisi, 11 farklı hastanede sürüyor. Bu arada saldırının ardından bölgede bulunan 379 iş yerinde patlama kaynaklı hasar tespit edildi.