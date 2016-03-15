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İçişleri Bakanlığı: Ankara saldırısının faili PKK'lı Seher Çağla Demir

"Demir, 2013'ten beri PKK'nın içinde, YPG içinde eğitim aldı"

15 Mart 2016 19:08

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da 37 kişinin ölümüne sebep olan bombalı saldırısını failinin 1992 doğumlu, Kars Kağızman nüfusuna kayıtlı Seher Çağla Demir olduğunun belirlendiğini açıkladı. 

Bakanlık, Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren Demir'in, 2013 tarihinden itibaren bölücü PKK içinde yer aldığı, daha sonra Suriye’ye geçtiği ve YPG içerisinde eğitim aldığının tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada "Soruşturma bütün yönleriyle devam etmekte, terörle mücadele aynı kararlılıkta sürdülerecektir" ifadeleri yer aldı.
 

Ne olmuştu?

 

Ankara, 10 Ekim 2015'te iki canlı bombanın kendilerini patlatması sonucu 107 kişinin hayatına mal olan saldırı sonrasında 17 Şubat 2016'da da bir bombalı aracın patlatılması nedeniyle 29 kişinin ölümüne sahne olmuştu. İlk katliamdan yaklaşık 5 ay sonra, Ankara'da 13 Mart'ta bir terör saldırısı daha gerçekleşti. Sağlık Bakanı, bombalı araçla yapılan patlamanın sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği duyurmuştu.

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