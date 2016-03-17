Ankara katliamını TAK üstlendi!

Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırıyı, kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) üstlendi. TAK'ın açıklamasında "Birimimiz hedefine yöneldiğinde yapılan polis müdahalesi, sivil kayıpların da olmasına yol açmıştır. Bu sebeple kirli savaşın sorumlu ve yürütücüleriyle hiçbir bağı bulunmayan sivil kayıplardan dolayı üzüntümüzü belirtiyoruz" ifadesi kullanıldı. TAK, 17 Şubat'ta Ankara'da gerçekleşen ve 29 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını da üstlenmişti.

TAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Pazar günü gerçekleştirilen saldırı, Güneydoğu'da devam eden güvenlik operasyonlarına karşı yapılmış bir 'intikam eylemi' olarak tanımlandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Seher Çağla Demir olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda güvenlik güçlerinin hedeflendiği, sivilleri öldürmenin planlanmadığı ifadesi yer aldı.

TAK'ın açıklamasında "Birimimiz hedefine yöneldiğinde yapılan polis müdahalesi sivil kayıpların da olmasına yol açmıştır. Bu sebeple kirli savaşın sorumlu ve yürütücüleriyle hiçbir bağı bulunmayan sivil kayıplardan dolayı üzüntümüzü belirtiyoruz" dendi.

TAK nasıl kuruldu?

PKK'nın Kandil'deki sözcülerinden "Roj Kandil" TAK'ın kökeni ve örgüte karşı durumu konusunda 2010 yılında CNN International'a şu açıklamayı yapmıştı:



"TAK’ta yer alanların bazılarının geçmişte bizim içimizde olduğu doğrudur. Ancak politikalarımızı eleştiriyorlardı. Bizi çok pasif ve yumuşak görüyorlardı. Silahlı mücadelenin tırmandırılmasından yana olduklarını söylüyorlardı. Sonradan bizimle yollarını ayırdılar. Fakat onlar da Öcalan’ı önder olarak kabul ediyorlar. Öcalan’ın yakalanma sürecinin hemen ardından bizim içimizde ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşandı. Bazı arkadaşlar, 'Önderlik ateşkes yaptı, ama devlet bundan anlamadığı gibi ona karşı komplolar geliştirdi” diyorlardı. Sonra içimizde eleştiri getiren bazı unsurlar giderek ekipleştiler. Bu ekip hızla uçlaştı, uçlaştı ve bizden koparak kendi örgütlenmesini kurdu.

(TAK’ın PKK’nın şehir kolu olduğu iddiaları doğru mu' sorusu üzerine) TAK içindeki bazı unsurların bizden kopmuş olmaları nedeniyle bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Aramızda hiçbir ilişki yok. Anladığım kadarıyla, Öcalan’a bağlı ve sadıklar."



TAK'ın daha önce üstlendiği eylemler şöyle:

17 Temmuz 2005: Aydın Kuşadası'nda turistleri taşıyan minibüse ve bir hafta sonra İzmir Çeşme'de çöpe bırakılan bombanın patlaması sonucu 5 turist, bir polis memuru öldü, 34 kişi yaralandı.

10 Haziran 2007: İstanbul Bakırköy'de 31 kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlama.



23 Mayıs 2007: Ankara Ulus Anafartalar çarşısındaki patlamada 7 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim'de polis noktasına saldırıda 32 kişi yaralandı.



26 Ağustos 2011: Antalya Konyaaltı plajı ile 28 Ağustos'ta Kemer halk plajındaki patlamalarda 6 turist yaralandı.



20 Eylül 2011: Ankara Kızılay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.



23 Aralık 2015: Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

17 Şubat 2016: Ankara Merasim Sokak'ta, askeri servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.