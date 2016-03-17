Ankara saldırısındaki ikinci canlı bombanın kimliği netleşti

Ankara’daki terör saldırısında ikinci saldırgan olduğu iddia edilen Özgür Ünsal’ın Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, Ünsal’ın dış kulak iltihabı rahatsızlığı nedeniyle 10 Ağustos 2008 tarihinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek binasındaki acil servise müracaat ettiği ortaya çıktı. Özgür Ünsal’ın annesi G. Ünsal ile babası A.S. Ünsal’ın ayrıldığı, kendisinin de uzun süredir Ankara Çankaya’da yaşadığı belirlendi. 26 yaşındaki Ünsal’ın, 2008 yılında da ikamet adresinin Çankaya olduğu tespit edildi.