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Ankara saldırısındaki ikinci canlı bombanın kimliği netleşti

Canlı bomba Özgür Ünsal’ın uzun süredir Ankara’da yaşadığı ortaya çıktı

17 Mart 2016 09:44

Ankara’daki terör saldırısında ikinci saldırgan olduğu iddia edilen Özgür Ünsal’ın Zonguldak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, Ünsal’ın dış kulak iltihabı rahatsızlığı nedeniyle 10 Ağustos 2008 tarihinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek binasındaki acil servise müracaat ettiği ortaya çıktı. Özgür Ünsal’ın annesi G. Ünsal ile babası A.S. Ünsal’ın ayrıldığı, kendisinin de uzun süredir Ankara Çankaya’da yaşadığı belirlendi. 26 yaşındaki Ünsal’ın, 2008 yılında da ikamet adresinin Çankaya olduğu tespit edildi.

 

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