Vebitcoin şirketi faaliyetlerini durdurdu: "Yoğunluk, finansal alanda bizi çok zorlu sürece sürükledi"

Kripto para şirketi Thodex'in kapanmasının ardından Vebitcoin şirketi de bir açıklama yayımlayarak, finansal olarak zor durumda olduklarını bu nedenle faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız"

MASAK, hesaplara bloke koydu

MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.