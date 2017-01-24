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Yaşam

Bir kadına tek gecelik ilişki teklif ettiğinizde, reddedilme olasılığınız ne?

263 kişi üzerinde yapılan bir araştırma tek gecelik ilişkiler ve pişmanlık arasındaki ilişkiyi ortaya koydu

24 Ocak 2017 23:23

Tek gecelik ilişkiler kulağa hoş gelebilir; fakat işin sabahında düşünceler kolayca tam tersine dönebiliyor. Norveç’te gerçekleştirilen bir araştırmaya göre ise, tek gecelik ilişkinin ardından duyulan pişmanlık, kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla hissediliyor.

Men’s Health Türkiye’de yer alan habere göre, araştırmacılar, yaşları 19 ila 37 arasında değişen 263 kişi üzerinde yaptıkları çalışmada tek gecelik ilişkiler ve pişmanlık arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 35’i, tek gecelik ilişkilerin ardından pişman olduklarını belirtirken bu oran, erkeklerde yüzde 20’de kaldı. Tek gecelik ilişki yaşamaktan memnun olduğunu belirten kadınların oranı ise yüzde 30 oldu. Aynı memnuniyeti sergileyen erkeklerin oranı ise yüzde 50 olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre, tek gecelik ilişki teklifini reddeden kadınların oranı erkeklere kıyasla çok daha yüksek. Kadınların yüzde 80’i, tek gecelik ilişki teklifini reddettiklerini ve bundan asla pişman olmadıklarını söylüyor. Bu oran, erkeklerin iki katı.

Kadınların en çok endişelendikleri konular ise hamile kalmak, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve rastgele seks yapmaktan kaynaklı olası itibar kaybı endişesi. Fakat araştırmaya göre, konu seks sonrası pişmanlık olduğunda, bu faktörlerin cinsiyet farklılıkları açısından bir geçerliliği bulunmuyor. Aradaki farkı açıklamak için cinsel tatminlerde yaşanan farklar da bir şey ifade etmiyor.

Araştırmacıların iddiasına göre, işin sırrı evrim psikolojisinde var olan temel farklarda gizli: Buna göre kadınlar, seksi kendilerini destekleyen bir partnerden çocuk yapmanın bir yolu olarak değerlendirmeye daha eğilimliler. Yani, kısa süreli ilişkilerin bu amaca bir katkısı olmuyor. Erkekler açısından ise kısa vadeli ilişkiler bu kadar problematik olmuyor ve kısa süreli ilişkiler konusunda kadınlardan bir adım daha önde gidiyor.

 

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