Karısıyla cinsel ilişkiye giremeyince penisini kesti!

Hindistan'da 37 yaşındaki Ghasi Ram adlı adam, karısıyla on senedir cinsel ilişkiye giremediğini iddia ederek penisini kesti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ram'ın eşi Manjhri Devi (34) ise kocasının eve hep sarhoş geldiğini ve kendisini hiç dinlemediği için onunla cinsel ilişkiye girmek istemediğini ifade etti. 18 yıldır evli oğluğunu söyleyen Ram, eşinin on senedir kendisiyle cinsel münasebeti bulunmamasına sinirlenerek penisini bıçakla kesti.

Manjhri Devi ile Ghasi Ram'ın bir kızı ve iki oğlu var.