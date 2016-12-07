T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karısıyla cinsel ilişkiye giremeyince penisini kesti!

Eşi ise kocasının eve hep sarhoş geldiğini ve kendisini hiç dinlemediği için onunla cinsel ilişkiye girmek istemediğini ifade etti

07 Aralık 2016 18:32

Hindistan'da 37 yaşındaki Ghasi Ram adlı adam, karısıyla on senedir cinsel ilişkiye giremediğini iddia ederek penisini kesti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ram'ın eşi Manjhri Devi (34) ise kocasının eve hep sarhoş geldiğini ve kendisini hiç dinlemediği için onunla cinsel ilişkiye girmek istemediğini ifade etti. 18 yıldır evli oğluğunu söyleyen Ram, eşinin on senedir kendisiyle cinsel münasebeti bulunmamasına sinirlenerek penisini bıçakla kesti.  

Manjhri Devi ile Ghasi Ram'ın bir kızı ve iki oğlu var. 

ETİKETLER

peniskızmak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24