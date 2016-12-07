Fazla seksin zararları

Cancer Council NSW tarafından yapılan yeni bir araştırmanın bulgularına göre, erkeklerin seks partneri sayısı arttıkça, prostat kanseri riski de yükseliyor.

International Journal of Cancer’da yayımlanan çalışmaya göre, cinsel aktivitelerdeki artış, prostat kanseri riskinizi 2 katına çıkarabilir. Çalışmayı kaleme alan Dr Visalini Nair-Shalliker, gençliğinde daha fazla seks yapan erkeklerin daha fazla risk altında olduğunu söyledi. Nair-Shalliker “Fazla cinsel ilişkide bulunan ve hayatının erken yıllarında cinsel olarak daha aktif olan erkekler, prostat kanseri açısından daha fazla risk altındalar”dedi.

Men’s Health’de yer alan habere göre, her ne kadar önceki bir araştırma yetişkinliğin erken yıllarında daha fazla seks yapmanın ilerleyen yıllarda prostat kanseri oluşumu riskini azalttığını söylese de, bu çalışma tam tersini iddia ediyor.

Çalışmaya katılan erkekler arasında seks partnerlerinin sayısı daha fazla olanların, özellikle geçmişte prostat iltihabı ya da benin prostatik hiperplazi tanıları ya da babanın prostat kanseri olması gibi risk faktörleri ile birleştiğinde daha fazla risk altında olduğu ortaya çıkıyor.

Araştırmacılara göre riskte meydana gelen artış, hormonal değişimler ile ilgili olabilir.

Cinsel aktivitelerin rolü direkt olmuyor ve riskteki artış cinsel aktivitelerin karmaşık doğasından kaynaklanıyor. Dr. Nair-Shalliker, konu üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

“Mekanizmanın tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var; fakat bildiğimiz bir şey varsa, o da mercek altına aldığımız obezite ve cinsel aktivite gibi risk faktörlerinin hormonal aktivitelerle ilişkili olduğu.”

Hormonal değişimlerin prostat kanseri oluşumu ile ilişkisi biliniyor. Prostat kanserine yol açan hormonal değişimler ise cinsel aktivite konusunda da etkili.